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    СБУ затримала чорного археолога, який продавав зброю часів Другої світової війни

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    Завдяки своєму &laquo;хобі&raquo; жителю Олександрії вдалося зібрати чималий арсенал зброї - СБУ затримала чорного археолога, який продавав зброю часів Другої світової війни
    Завдяки своєму «хобі» жителю Олександрії вдалося зібрати чималий арсенал зброї
    Фото: СБУ

    Чоловік продавав раритетну зброю криміналітету

    Служба безпеки викрила чорного археолога на Кіровоградщині, який розкопував зброю та боєприпаси часів Другої світової війни та незаконно продавав їх криміналітету. Як повідомляє пресслужба СБУ, затриманий мешканець Олександрії за основним місцем роботи топменеджер однієї з автозаправок.

    Завдяки своєму «хобі» йому вдалося зібрати чималий арсенал.

    Використовуючи особисті зв’язки, чоловік організував незаконний бізнес із продажу раритетної зброї та боєприпасів. Навіть робив спроби продати набуту колекцію за кордон.

    У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, вилучено:

    • 6 гранат Ф-1;
    • рушницю та обріз рушниці «Мосіна»;
    • пістолет «Наган»;
    • 90 набоїв калібру 7,62 мм;
    • 1 кг пороху.

    Вилучені зброю та боєприпаси направлено на експертизу.

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    СБУ затримала чорного археолога, який продавав зброю часів Другої світової війни
    СБУ затримала чорного археолога, який продавав зброю часів Другої світової війни

    Наразі планується повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Теги: СБУ кримінал зброя Друга світова війна бізнес боєприпаси Кіровоградщина археологія
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    СБУ затримала чорного археолога, який продавав зброю часів Другої світової війни