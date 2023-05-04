Поширювали кремлівські фейки: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів
Інформацію для «публікацій» затримані брали з пропагандистських інтернет-ресурсів Росії
Служба безпеки заблокувала діяльність розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, до складу якої входило 11 осіб з різних областей України. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Інтернет-агітатори у месенджерах та соцмережах поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх «публікацій» вони брали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора.
Київщина:
викрили бізнесмена, який на сторінці у Facebook заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це нібито «внутрішній громадянський конфлікт».
Чернігівщина:
припинили діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі «Однокласники» поширювали дописи на підтримку агресивної політики РФ та співчували втратам окупантів.
Дніпропетровська область:
викрили чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з росіянами і дискредитували Сили оборони.
Харківщина:
затримали ворожого поплічника, який у Facebook він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських загарбників.
Кіровоградська область:
задокументували діяльність двох інтернет-агітаторів, що виправдовували воєнні злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст.
Одеса:
повідомили про підозру одній з адміністраторів анонімного Telegram-чату, який створили для збору даних про пересування української військової техніки по території області.
Ще одного адміністратора затримали у лютому в результаті спецоперації СБУ.
За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу. Підозрювані звинувачуються у колабораційній діяльністі та виправдовуванні, визнання правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікаціі її учасників.
Нагадаємо, що СБУ викрила міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Для «розгону» фейків зловмисники створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram і Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено дев'ять ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них – активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.
Коментарі — 0