Поширювали кремлівські фейки: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів

Затримані дискредитували українську армію та виправдовували російську агресію в соціальних мережах

Інформацію для «публікацій» затримані брали з пропагандистських інтернет-ресурсів Росії

Служба безпеки заблокувала діяльність розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, до складу якої входило 11 осіб з різних областей України. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Інтернет-агітатори у месенджерах та соцмережах поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх «публікацій» вони брали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора.

Київщина:

викрили бізнесмена, який на сторінці у Facebook заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це нібито «внутрішній громадянський конфлікт».

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Чернігівщина:

припинили діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі «Однокласники» поширювали дописи на підтримку агресивної політики РФ та співчували втратам окупантів.

Дніпропетровська область:

викрили чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з росіянами і дискредитували Сили оборони.

Харківщина:

затримали ворожого поплічника, який у Facebook він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських загарбників.

Кіровоградська область:

задокументували діяльність двох інтернет-агітаторів, що виправдовували воєнні злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст.

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Одеса:

повідомили про підозру одній з адміністраторів анонімного Telegram-чату, який створили для збору даних про пересування української військової техніки по території області.

Ще одного адміністратора затримали у лютому в результаті спецоперації СБУ.

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Затримані поширювали кремлівські фейки про війну фото: СБУ

За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу. Підозрювані звинувачуються у колабораційній діяльністі та виправдовуванні, визнання правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікаціі її учасників.

Нагадаємо, що СБУ викрила міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Для «розгону» фейків зловмисники створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram і Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено дев'ять ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них – активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.