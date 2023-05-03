Теракти та мінування. СБУ викрила партійну мережу ботоферм (фото)

У різних регіонах України знешкоджено дев'ять ботоферм і викрито їхніх організаторів

Для «розгону» фейків зловмисники створили анонімні акаунти у соцмережах

Кіберфахівці Служби безпеки викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва нашої держави в умовах війни. Також вони розповсюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та «мінування» об’єктів з масовим скупченням людей», – йдеться в повідомленні.

Для «розгону» фейків зловмисники створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram і Twitter із загальною аудиторією у майже 200 тис. користувачів. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено дев'ять ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них – активні прихильники однієї з вітчизняних політсил.

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«Осередки» дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Апаратно-програмні комплекси для «вирощування» ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях.

Під час обшуків у зловмисників виявлено:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні «вкиди»;

5 тис. SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;

GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання.

На підставі зібраних доказів фігурантам планується повідомити про підозру за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.