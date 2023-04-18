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Переговори Україна-РФ: Макрон вигадав, як схилити Китай до співпраці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори Україна-РФ: Макрон вигадав, як схилити Китай до співпраці
фото з відкритих джерел

Французька стратегія передбачає, що переговори відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може посадити за стіл переговорів Україну та Росію. Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонне працювати з головним дипломатом Китаю Ваном Ї, щоб створити структуру, яка може бути використана як основа для майбутніх переговорів між Росією та Україною.

Джерела видання повідомили, що французька стратегія передбачає, що переговори відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре. При цьому багато країн скептично ставляться до того, що Китай може служити нейтральним посередником, враховуючи його «безмежну дружбу» з Росією.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ваном, але відмовився коментувати подробиці, додавши, що союзники Франції були поінформовані про будь-яку французьку ініціативу.

Зазначається, що будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, у тому числі успішного весняного наступу України, який, на думку джерел, поставить Київ у позицію сили під час будь-яких переговорів.

При цьому деякі європейські чиновники стурбовані тим, що на український контрнаступ покладаються небезпечно високі очікування, які можуть виявитися недостатньо вирішальними для того, щоб Київ звільнив усі території, окуповані Росією. Більш реалістичною ціллю є наступ на близько 30 км на півдні, який поставив би найпотужнішу артилерію України в зону дії російських ліній постачання та створив умови для глибшого прориву в 2024 році.

Це означає, що союзникам України потрібно буде збільшити підтримку, щоб наша країна змогла відвоювати більшу кількість окупованих територій, адже будь-які потенційні переговори про припинення вогню до цього часу можуть призвести до того, що Росія залишиться закріпленою на значних частинах української території.

Раніше Макрон заявляв, що бачить важливу роль Китаю і що завдяки своїм відносинам з Росією він міг би «повернути Москву до розуму». Наразі Пекін не показав ознак того, що він готовий тиснути на РФ, щоб вона вивела війська.

За словами джерел, план Макрона буде спиратися на довгострокові гарантії безпеки для України, які будуть спрямовані на стримування Росії від майбутніх актів агресії. Союзники ще не озвучили деталі заходів, які мають бути узгоджені на саміті лідерів НАТО в Литві в липні, але вони будуть спрямовані на те, щоб допомогти Україні модернізувати свої збройні сили та стати більш сумісними з військовими НАТО.

Нагадаємо, глава КНР Сі Цзіньпін 6 квітня зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони провели відкриту частину переговорів, після чого розпочалася годинна закрита частина зустрічі. Макрон заявив Сі Цзіньпіну, що розраховує на те, що він «приведе Росію до тями» щодо агресії проти України. Він додав: сподівається, що Китай зможе посадити «всіх» за стіл переговорів.

Також за повідомленням ЗМІ, голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном схиляв його до «протистояння» із США

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Теги: війна Сі Цзіньпін контрнаступ наступ переговори президент Еммануель Макрон Китай росія

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