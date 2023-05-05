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Міноборони розкрило мету примусової паспортизації українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони розкрило мету примусової паспортизації українців
Наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги
фото ілюстративне

Паспорт РФ легалізовує насильницькі дії держави-агресора по відношенню до громадянина

Російські загарбники примусово видають паспорти РФ мешканцям тимчасово окупованих територій, аби узаконити репресії проти українців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Паспорти – це гібридна зброя Російської Федерації. РФ воює не лише ракетами, артилерією, пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, а й своїми паспортами. Це спрямована, добре розроблена, масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни. Зараз вони використовують паспортизацію для зміцнення свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони зазначила, що окупанти діють у два способи:

  • заохочують, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт;
  • залякують, погрожують розправою та фізично змушують оформити російський паспорт.

При цьому росіяни приховують, що цей паспорт легалізовує насильницькі дії РФ по відношенню до громадянина, оскільки в РФ таке насильство дозволено законом.

«Так, це порушення норм міжнародного права, але наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги», – пояснила вона.

Посадовиця уточнила, що влада РФ роздає паспорти не для захисту людей, а щоб захистити себе та узаконити репресії проти українців. Крім того, ворог використовує паспортизацію для подальшої  примусової мобілізації наших людей до лав ворожої армії, а також використання паспортних даних у фальсифікації результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше Банкова пояснила, чи брати українцям на окупованих територіях паспорти РФ.

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Теги: росія окупанти паспорт українці

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