Міноборони розкрило мету примусової паспортизації українців
Паспорт РФ легалізовує насильницькі дії держави-агресора по відношенню до громадянина
Російські загарбники примусово видають паспорти РФ мешканцям тимчасово окупованих територій, аби узаконити репресії проти українців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
«Паспорти – це гібридна зброя Російської Федерації. РФ воює не лише ракетами, артилерією, пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, а й своїми паспортами. Це спрямована, добре розроблена, масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни. Зараз вони використовують паспортизацію для зміцнення свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України», – йдеться в повідомленні.
Заступниця міністра оборони зазначила, що окупанти діють у два способи:
- заохочують, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт;
- залякують, погрожують розправою та фізично змушують оформити російський паспорт.
При цьому росіяни приховують, що цей паспорт легалізовує насильницькі дії РФ по відношенню до громадянина, оскільки в РФ таке насильство дозволено законом.
«Так, це порушення норм міжнародного права, але наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги», – пояснила вона.
Посадовиця уточнила, що влада РФ роздає паспорти не для захисту людей, а щоб захистити себе та узаконити репресії проти українців. Крім того, ворог використовує паспортизацію для подальшої примусової мобілізації наших людей до лав ворожої армії, а також використання паспортних даних у фальсифікації результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.
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