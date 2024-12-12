СБУ затримала соратника Шарія, який закликав до держперевороту

Фігурант координував свою підривну діяльність із представниками першої «двадцятки» забороненої політсили

Служба безпеки затримала у Києві проросійського агітатора, який закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівництва держави. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігурант був послідовником забороненої партії Шарія і координував свою підривну діяльність із представниками першої «двадцятки» забороненої політсили. Для поширення деструктивного контенту він використовував Telegram та Youtube, Instagram, а також інші соцмережі із загальною аудиторією майже 20 тис. користувачів.

Членські картки партії Шарія фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Як встановило розслідування, фігурант отримував замовлення на «розгін» тих чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном і проводять інформдиверсії на замовлення російських спецслужб. Відповідні інструкції надходили у вигляді «редакційних завдань» через анонімні чати у месенджерах», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки партії Шарія, проросійську літературу і наркотики. Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта на користь Кремля.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки партії Шарія, проросійську літературу і наркотики фото: ssu.gov.ua/СБУ

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за фактом зберігання наркотиків.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про затримання трьох проросійських агітаторів, серед яких «підпільний» представник партії Шарія.

До слова, поблизу Одеси затримано зрадницю, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.