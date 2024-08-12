На Миколаївщині затримано підпільного представника партії Шарія

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна

Зловмисник намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської «філії» у прифронтових районах області.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання трьох проросійських агітаторів, серед яких «підпільний» представник партії Шарія. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки викрила ще трьох прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Зловмисники публічно підтримували збройну агресію рф та закликали до захоплення всієї території нашої держави», – ідеться у повідомленні.

Зокрема, як вказали у СБУ, «у Миколаївській області затримано керівника підпільного осередку партії Шарія».

«Зловмисник намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської «філії» у прифронтових районах області. Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, колишніх представників забороненої партії, та створив власний Телеграм-канал», – повідомили у спецслужбі у соцмережах.

Там фігуранти, за даними СБУ, поширювали фейки російської пропаганди, у яких «відбілювали» воєнні злочини рашистів та виправдовували захоплення частини території України.

Також адміністратор ворожого інтернет-ресурсу, як зазначили у спецслужбі, закликав ухилятися від мобілізації в Україні та підбурював до провокацій проти співробітників ТЦК.

Окрім того, за повідомленням СБУ, на Запоріжжі затримано місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України. «На власній сторінці в «Однокласниках" він агітував до захоплення обласного центру та підняття прапора РФ на місцевих держустановах», – вказали у СБУ.

Також, як зазначили у спецслужбі, у Тернопільській області викрито проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюджувала у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії Держава Дмитра Васильця.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Злочинні дії очільника підпільного осередку партії Шарія додатково кваліфіковано за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали заступника глави Міненерго у Києві на хабарі у $500 тис.