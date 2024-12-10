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Росія перекидає війська із Сирії: Центр протидії дезінформації розповів, як це вплине на фронт в Україні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росія перекидає війська із Сирії: Центр протидії дезінформації розповів, як це вплине на фронт в Україні
До падіння режиму Башара Асада у Сирії знаходилося близько 6000-7500 російських солдатів
фото з відкритих джерел

Частина російського контингенту може опинитися в Африці

Станом на літо 2024 року до падіння режиму Башара Асада у Сирії знаходилося близько 6000-7500 російських солдатів, включно з представниками приватних військових компаній. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, навіть якщо всі російські підрозділи, які перебували в Сирії, будуть перекинуті на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті. 

«Відповідно, навіть у випадку перекидання всіх цих військових до РФ з подальшим відправленням на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях», – зазначив він.

Крім того, за його словами, частину військ, які дислокувалися в Сирії, Росія може направити до Африки, де її інтереси також залишаються стратегічно важливими.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Як повідомляли аналітики ISW, швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

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Теги: росія втрати фронт Африка Україна переворот Башар Асад путін війна міністр Сирія держпереворот

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