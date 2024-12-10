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На Черкащині зловмисники намагалися вбити сім'ю волонтерів через вигаданий борг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Черкащині зловмисники намагалися вбити сім'ю волонтерів через вигаданий борг
Зловмисники хотіли підірвати волонтерів, оскільки ті відмовилися платити за вигаданий борг
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Фігуранти підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами

Служба безпеки та Національна поліція запобігли замаху на сім’ю волонтерів на Черкащині. Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій. Про це повідомляє СБУ.

За результатами спецоперації в регіоні нейтралізовано злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку. Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку.

Служба безпеки викрила злочинну групу і затримала двох її учасників «на гарячому»
Служба безпеки викрила злочинну групу і затримала двох її учасників «на гарячому»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Для вчинення злочину зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами. Надалі вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки завчасно викрила злочинну групу і затримала двох її учасників «на гарячому», коли вони готувалися до проникнення у помешкання потерпілих. Під час обшуків у фігурантів вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.

Зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами
Зловмисники підготували чотири саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами
фото: ssu.gov.ua/СБУ
Фігуранти планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери
Фігуранти планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Наразі двом організаторам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Також планується підозра їхньому спільнику.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко. Вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці 1 грудня російські загарбники скинули вибухівку з дрона.

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Теги: волонтер вбивство Черкащина СБУ Національна поліція України

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