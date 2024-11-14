Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді
Нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України
Народному депутату України Євгену Шевченку повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляють джерела «Главкома» у правоохоронних органах.
«За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи різні форми маніпуляцій, він озвучував викривлені факти про зовнішній і внутрішній політичний курс України, впливаючи на свідомість та думку громадян», – зауважує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. Він спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнської інформаційної діяльності.
«Такими діями підозрюваний надавав допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України», – додає Офіс генпрокурора.
Наразі прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ.
На початку повномасштабного вторгнення нардеп Шевченко з'явився у Раді у формі ЗСУ. Також його називали агентом ГУР МОУ та навіть публікували в мережі фото його документів.
Також у березні 2022 року при спробі перетину кордону з Польщею було затримано депутата Верховної Ради Євгена Шевченка.
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