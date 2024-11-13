Головна Країна Політика
search button user button menu button

Савченко написала на Безуглу заяву до правоохоронних органів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Савченко написала на Безуглу заяву до правоохоронних органів
Раніше Безугла звинуватила Савченко (на фото) в прориві росіян в Очеретиному 
фото з відкритих джерел

За словами Савченко, Безугла має доступ до державної таємниці та «систематично» публікує секретну інформацію про Збройні сили України

Колишня народна депутатка та командирка роти в одній із бригад ТрО Надія Савченко звернулася до Служби безпеки та Державне бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили народну обраницю Мар'яну Безуглу «на предмет державної зради». Про це військова повідомила у Facebook.

За словами Савченко, Безугла має доступ до державної таємниці. Екснардепка наголосила, що Безугла у своїх соцмереж «систематично» публікує інформацію про обороноздатність Збройних сил України, їхню укомплектованість, стан оборонних укріплень і напрямки зосередження.

Як зазначає військова, Безугла також розповідає про структуру ухвалення управлінських рішень, вказує конкретні прізвища, публічно оцінює дії командування ЗСУ та окремих підрозділів, а також публікує «інші дані, які стали їй відомі при обговореннях у колах осіб із найвищим допуском до державної таємниці». На думку колишньої депутатки, цим Безугла «завдає невиправданої шкоди захисту територіальної цілісності і незалежності України у війні проти російських окупантів».

Савченко наводить приклад публікації Безуглої від 24 травня, коли та повідомила про неготовність укріплень на Харківщині. Це, мовляв, призвело до того, що Росія почала готувати другу фазу наступу на область. Савченко переконана, що публікація Безуглої про перекидання 72 бригади з Вугледара призвела до відступу українських підрозділів із міста.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко – командир роти в одній із бригад ТрО, відповідальна за прорив ворога в Очеретиному і в наступі на Покровськ.

«У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив «ефект доміно» прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко, – це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами», – написала Безугла.

Також нардепка попросила Службу безпеки України детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. До слова, сама Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює.

До слова, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що в Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті.

Читайте також:

Теги: СБУ Мар’яна Безугла Надія Савченко депутат ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2022 році сума заробітку українців на платформі зросла вдвічі, у порівнянні з попереднім роком
Стало відомо, скільки грошей заробили українські моделі на OnlyFans
Вчора, 15:15
Чехарда зі зміною підслідності у справі Тетяни Крупи загнала у цейтнот сторону захисту та суди
Зачароване коло Тетяни Крупи. Як тумбочка з доларами паралізувала суди Судові хроніки
1 листопада, 11:00
Співробітники СБУ затримали ексдепутата за місцем проживання у Шостці
На Сумщині СБУ затримала ексдепутата-регіонала, який працював на Росію
1 листопада, 10:15
Екснардеп Черненко: «Там, де немає гарячих військових дій, люди живуть своїм звичним життям. Тож чому б політиці не почати жити звичним життям? Плюс купа голодних технологів, які живуть з політичного процесу»
Війна завершується? Політологи пояснили, чому політики почали підготовку до виборів
29 жовтня, 14:01
Завдання ДБР полягатиме в тому, щоб довести кримінальну справу проти посадовців до суду
Правоохоронці відкриватимуть кримінальні справи проти чиновників з фейковою інвалідністю
22 жовтня, 22:11
На Одещині поліцейські спільно з СБУ затримали групу молодиків
Підпалювали об’єкти «Укрзалізниці»: на Одещині правоохоронці затримали групу молодиків
21 жовтня, 14:09
16 жовтня Володимир Зеленський представив план перемоги України
План перемоги. Нардеп розповів, чим Рада може допомогти Зеленському
17 жовтня, 11:50
СБУ затримала колаборантів
СБУ на Херсонщині затримала агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами
17 жовтня, 04:41
Росіяни діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району
Затримано юнаків, які на замовлення РФ палили об'єкти «Укрзалізниці»: як їх покарають
14 жовтня, 14:34

Політика

Савченко написала на Безуглу заяву до правоохоронних органів
Савченко написала на Безуглу заяву до правоохоронних органів
Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо: про що говорили
Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо: про що говорили
Коли в Україні відбудуться вибори? The Economist назвав дату
Коли в Україні відбудуться вибори? The Economist назвав дату
Умєров обговорив із главою Пентагону забезпечення української армії до кінця року
Умєров обговорив із главою Пентагону забезпечення української армії до кінця року
На кого пошириться можливість переведення між підрозділами ЗСУ: деталі від президента
На кого пошириться можливість переведення між підрозділами ЗСУ: деталі від президента
Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні
Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2024
28K
Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку
12K
Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву
9756
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані
8536
Франція нищить відомі виноградники: звинувачує війну в Україні

Новини

Оприлюднено рейтинг найбільших приватних компаній України: хто увійшов у топ-5
Сьогодні, 13:57
Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР
Сьогодні, 11:33
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 10:08
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 06:00
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Сьогодні, 03:54
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua