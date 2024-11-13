Савченко написала на Безуглу заяву до правоохоронних органів

Раніше Безугла звинуватила Савченко (на фото) в прориві росіян в Очеретиному

За словами Савченко, Безугла має доступ до державної таємниці та «систематично» публікує секретну інформацію про Збройні сили України

Колишня народна депутатка та командирка роти в одній із бригад ТрО Надія Савченко звернулася до Служби безпеки та Державне бюро розслідувань, щоб правоохоронці перевірили народну обраницю Мар'яну Безуглу «на предмет державної зради». Про це військова повідомила у Facebook.

За словами Савченко, Безугла має доступ до державної таємниці. Екснардепка наголосила, що Безугла у своїх соцмереж «систематично» публікує інформацію про обороноздатність Збройних сил України, їхню укомплектованість, стан оборонних укріплень і напрямки зосередження.

Як зазначає військова, Безугла також розповідає про структуру ухвалення управлінських рішень, вказує конкретні прізвища, публічно оцінює дії командування ЗСУ та окремих підрозділів, а також публікує «інші дані, які стали їй відомі при обговореннях у колах осіб із найвищим допуском до державної таємниці». На думку колишньої депутатки, цим Безугла «завдає невиправданої шкоди захисту територіальної цілісності і незалежності України у війні проти російських окупантів».

Савченко наводить приклад публікації Безуглої від 24 травня, коли та повідомила про неготовність укріплень на Харківщині. Це, мовляв, призвело до того, що Росія почала готувати другу фазу наступу на область. Савченко переконана, що публікація Безуглої про перекидання 72 бригади з Вугледара призвела до відступу українських підрозділів із міста.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко – командир роти в одній із бригад ТрО, відповідальна за прорив ворога в Очеретиному і в наступі на Покровськ.

«У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив «ефект доміно» прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко, – це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами», – написала Безугла.

Також нардепка попросила Службу безпеки України детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. До слова, сама Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює.

До слова, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що в Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті.