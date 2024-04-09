Cоратниця Шарія намагалася зірвати мобілізацію в Україні

Затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою

Поблизу Одеси затримано зрадницю, яка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла Путіна у соцмережах. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За наявними даними, затримана входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою.

«За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації. Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ, які воюють проти нашої держави», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно долучилися до місцевої «філії» окупаційного МВС РФ.

Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби. Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» через підконтрольний інформресурс.

За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них «гонорар».

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).





Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці Служби безпеки запобігли новим ударам РФ по лініях оборони та об’єктах Укрзалізниці на Харківщині. Ключовими цілями росіян були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи ЗСУ.