СБУ викрила командира одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, який працював на Росію

Військовий був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії

Командир одного з підрозділів ССО передав інформацію росіянам про переміщення українських захисників, їхнє озброєння та цілі

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що навесні 2024 року військового дистанційно «активував» кадровий співробітник російського Головного розвідувального управління і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

«Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання ворожого завдання «кріт» використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та «цілі». Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, агент «зливав» своєму російському куратору дані й про інші підрозділи Сил оборони.

У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримали його. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв’язок. Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині викрито російського агента, який служив у підрозділах охорони та готував нові повітряні удари по регіону.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпигувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі.

До слова, Служба безпеки України затримала подружню пару та їхнього спільника, які збирали й передавали російському ГРУ інформацію про місця розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України на правобережжі Херсонської області.