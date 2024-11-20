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Правоохоронці викрили посадовців ЗСУ, які «переплатили» 27 млн грн на держзакупівлях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці викрили посадовців ЗСУ, які «переплатили» 27 млн грн на держзакупівлях
Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Фігуранти справи закуповували авіаційні запчастини за завищеною вартістю у підконтрольної компанії-посередника

Контррозвідка Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро викрили на корупції двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн.

Фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн
Фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Як встановило розслідування, посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника.

«Для її перемоги у тендері фігуранти залучили ще декілька афілійованих комерційних структур, у тому числі з іноземною реєстрацією. У такий спосіб посадовці створили видимість конкурентної боротьби, під виглядом якої забезпечили контракт з «потрібною» компанією. За наявними даними, отриманий «надприбуток» учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм», – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів обом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова погодив призначення членів наглядових рад для агенцій із оборонних закупівель – «‎Агенції оборонних закупівель»‎ та «‎Державного оператора тилу»‎.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.

До слова, працівники ДБР повідомили про підозру у недбалому ставлені до служби одному з екскерівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

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Теги: СБУ ЗСУ корупція в Україні Міноборони держзакупівлі

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