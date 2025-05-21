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Закликає до захоплення України: СБУ повідомила про додаткову підозру Кисельову

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Закликає до захоплення України: СБУ повідомила про додаткову підозру Кисельову
Ще у березні 2022 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили пропагандисту про підозру за посягання на територіальну цілісність
фото: Відомості / ТАСС

Кисельов регулярно поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та її міжнародні відносини

Служба безпеки України заочно повідомила підсанкційному російському пропагандисту Дмитру Кисельову про додаткові підозри через його публічну підтримку та популяризацію російської збройної агресії проти України. Як передає «Главком», про це сказано у повідомленні СБУ.

За даними СБУ, Кисельов, який входить до медійного пулу Кремля, залишається ведучим одного з головних рупорів московської пропаганди – передачі «Вести недели» на центральному каналі Россия 1.

«Так, наприклад, Кисельов регулярно поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та її міжнародні відносини. Також фігурант намагається виправдовувати війну РФ проти України, закликає до повалення конституційного ладу в нашій державі та захоплення її території», – йдеться у повідомленні СБУ.

Закликає до захоплення України: СБУ повідомила про додаткову підозру Кисельову фото 1
фото: СБУ

Там нагадують, що це не перші злочини Кисельова. У березні 2022 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зараз, за додатковою доказовою базою та висновками експертиз, СБУ заочно повідомила Дмитру Кисельову про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов. Про це повідомляє Міністерство фінансів США. Як заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, Russia Today діє як підрозділ розвідки РФ, а телекомпанія брала участь у численних «операціях впливу» по всьому світу, зокрема у Молдові.

До слова, 1 жовтня 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію «Пропаганда і свобода інформації в Європі»з поправками від України, засудивши використання пропаганди Росією для підриву демократії.

До слова, після ліквідації російського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім’я Максим Фомін) Федеральна служба безпеки Росії склала список із десяти осіб, які перебувають «у зоні найбільшого ризику терористичної загрозу з боку спецслужб України». Про це йдеться у документі ФСБ, який потрапив до ЗМІ.

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Теги: пропагандист СБУ

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