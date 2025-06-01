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Операція «Павутина» стала мемом: українські соцмережі «вибухнули» жартами про уражену авіацію РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Операція «Павутина» стала мемом: українські соцмережі «вибухнули» жартами про уражену авіацію РФ
Особливою популярністю користуються меми з очільником СБУ
колаж: glavcom.ua

Інтернет «вибухнув» мемами про операцію «Павутина» та ураження російської авіації

Український сегмент інтернету та соціальні мережі захлеснула хвиля гумористичних мемів, які стали реакцією на повідомлення про успішну операцію Служби безпеки України «Павутина», спрямовану на ураження російської авіації. Після оприлюднення нових відео, що підтверджують удари СБУ по ворожих військових аеродромах, креативність українців досягла неймовірних масштабів. Про це повідомляє «Главком».

Стрічки новин, Twitter, Telegram-канали та Instagram рясніють жартами, фотожабами та відеороликами з «втратами» російської авіації та майстерність українських спецслужб. Особливою популярністю користуються меми з очільником СБУ Василем Малюком.

31 фото
На весь екран
фото: соцмережі

Як відомо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. З'явилися нові підтвердження успішних ударів. Так, на наданих джерелами кадрах палають російські військові аеродроми. 

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«На відео видно безпосередньо момент атаки дронів СБУ на російські літаки», – зазначають джерела.

1 червня СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків.

 

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Теги: СБУ росія авіація мем

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Операція «Павутина» стала мемом: українські соцмережі «вибухнули» жартами про уражену авіацію РФ
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