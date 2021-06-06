Шахраї розсилають українцям листи про «несплачені податки»: як не стати жертвою

Хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені державних установ

В Україні шахраї розповсюджують шкідливе програмне забезпечення. Воно встановлює на комп’ютер віддалений прихований доступ та відправляє документи на підконтрольні злочинцям сервери. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Так, хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені державних установ, що мають контекст на кшталт: «ви не сплатили податки. Деталі у файлі…», «на вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку…» А коли користувач завантажує архів у додатку листа, його комп’ютер чи смартфон інфікується вірусами.

«Принцип роботи полягає у завантаженні вірусу на комп’ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу та відправлення документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників», – зазначають у відомстві.

Наразі відомо, що такі листи розповсюджували, використовуючи нібито електронну поштову скриньку Управління патрульної поліції Києва – [email protected]

Що робити, щоб не стати жертвою:

не завантажуйте з Інтернету зашифровані архіви або архіви під паролем. За необхідності зверніться до відправника, аби уточнити, чи був факт відправлення листа із вкладенням. Краще взагалі заблокувати отримання таких файлів через електронну пошту;

перш ніж відкрити вкладення в електронних листах чи повідомленнях, звертайте увагу на деталі. Краще утриматися від завантаження вкладень електронних листів від сумнівних відправників. Також має насторожити, якщо автор з невідомих причин змінив мову спілкування, тема листа є нетиповою для автора, а також повідомлення, що спонукають перейти за підозрілими посиланнями або відкрити підозрілі файли;

обмежте можливість запуску виконуваних файлів;

періодично здійснюйте перевірку системи антивірусом та оновлюйте бази сигнатур;

використовуйте ліцензійні операційні системи та інше програмне забезпечення, яке періодично оновлюється;

регулярно здійснюйте резервне копіювання важливих файлів;

якомога частіше оновлюйте паролі доступу до важливих систем та використовуйте двофакторну автентифікацію.

Якщо ж ви вже постраждали від таких шахраїв, звертайтеся до Кіберполіції за формою зворотного зв’язку або за телефоном: 0 800 50 51 70.

Раніше кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні.

Також у Івано-Франківській області на вимаганні й одержанні неправомірної вигоди викрито двох інспекторів відділу протидії кіберзлочинності Національної поліції.