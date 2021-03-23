Експерти розповіли, як смартфони «вбивають» зір

Найбільш поширені проблеми з зором, до яких призводить часте використання смартфона

Навколо смартфонів ходить величезна кількість різноманітних міфів і один з них – згубний вплив випромінювання від екрану на зір. Експерти GSMinfo розповіли, чи дійсно смартфон може суттєво вплинути на зір.

Розвивається короткозорість

На жаль, смартфони дійсно впливають на зір. І ось як він це робить. Коли ви фокусуєтеся на близькому предметі, кришталику доводиться довго перебувати в одному положенні, що негативно впливає на його здатність фокусуватися на інших відстанях. Також через це розвивається відома всім хвороба – короткозорість.

Руйнуються рецептори сітківки

Ще один момент, що впливає на зір – випромінювання синього кольору. Його промені фокусуються прямо перед сітківкою. І, щоб отримати чітке зображення, доводиться напружувати очі.

Крім цього, фотони синього світла руйнують рецептори сітківки.

Є і ще один момент – синє світло значно знижує вироблення мелатоніну в організмі, що в підсумку призводить до порушень сну.

На щастя, виробники смартфонів про останню проблему знають і саме тому намагаються оснащувати свої моделі спеціальними режимами захисту зору. Після його включення екран на смартфоні стає тепліше, фільтруючи синє світло, і за підсумком картинка менше навантажує очі.

Погіршується зір

Ще один момент – мерехтіння, яке призводить не тільки до погіршення зору в довгостроковій перспективі, а й до головних болів. Це ахіллесова п’ята виключно пристроїв з OLED матрицями. IPS екрани таким не страждають. Але проблема полягає в тому, що переважна більшість сучасних смартфонів оснащена саме OLED екранами.

В дорогих смартфонах виробники впроваджують спеціальну функцію DC Dimming, яка знижує мерехтіння. Не важко здогадатися, що в бюджетних моделях цієї функції немає.

Пересихає рогівка

Остання проблема, непрямо пов’язана з екраном смартфонів. Коли ви довго дивіться на щось, частота моргань знижується в кілька разів, з’являється так званий «пісок» в очах через те рогівка пересихає. Наслідки такого стану несприятливі – кон’юнктивіт, кератит. Так що рекомендуємо раз в 10-15 хвилин відриватися від дисплея і як слід моргати.