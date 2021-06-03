Кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на держустанови та приватні компанії

Правоохоронці радять не завантажувати з інтернету зашифровані архіви, використовувати ліцензійні операційні системи, робити резервне копіювання важливих файлів, оновлювати паролі тощо

Кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Зловмисники розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, що встановлює на комп’ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляє документи на підконтрольні їм сервери.

«Хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені державних установ, що мають контекст на кшталт: «ви не сплатили податки. Деталі у файлі…», «на вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку…». Інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів у додатку листа. Принцип роботи полягає у завантаженні вірусу на комп’ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу та відправлення документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників», – попередили у Кіберполіції.

Відомо про факти розповсюдження таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва – [email protected]

Правоохоронці радять не завантажувати з інтернету зашифровані архіви або архіви під паролем; перш ніж відкрити вкладення в електронних листах чи повідомленнях, звертати увагу на деталі, використовувати ліцензійні операційні системи, робити резервне копіювання важливих файлів, оновлювати паролі тощо.

Якщо ви постраждали від зазначеного правопорушення, звертайтеся до кіберполіції за формою зворотного зв'язку https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ або за телефоном: 0800 50 51 70.

Тим часом, національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях».