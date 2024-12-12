Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми

Володін виправдовує окупацію України та підтримує збройну агресію РФ

Суд призначив 15 років позбавлення волі голові Державної думи федеральних зборів Росії В’ячеславу Володіну. Про це повідомляє СБУ.

Під час заочного судового засідання Володіна було визнано винним за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави). Російський посадовець є довіреною особою очільника Кремля Володимира Путіна та брав безпосередню участь у підготовці повномасштабного вторгнення РФ.

«Для цього 15 лютого 2022 року він поставив на голосування в сесійній залі постанову про звернення до Путіна з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей», – йдеться у повідомленні.

Одночасно Володін публічно підтримав рішення Путіна і забезпечив потрібну кількість голосів російських депутатів. Згодом він організував ратифікації «договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу» між Кремлем і невизнаними «Л/ДНР».

Російський політик продовжує виправдовувати тимчасове захоплення територій України та виступає на підтримку збройної агресії РФ.

Як зазначає СБУ, оскільки засуджений перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін видав чергову порцію погроз на адресу Європарламенту, який закликав західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по Росії.

До слова, 52% росіян висловилися за мирні перемовини з Україною та закінчення війни. Натомість 36% росіян вважають, що Росія має продовжувати так звану «СВО» на території України.