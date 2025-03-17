Головна Київ Новини
search button user button menu button

Побиття дівчинки в Білій Церкві: суд відпустив підозрюваного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Побиття дівчинки в Білій Церкві: суд відпустив підозрюваного
Слідчі повідомили хлопцю про підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану
фото: Суспільне

Підозрюваний має з’являтися до слідчого та не порушувати визначених судом обмежень

Суд відпустив під особисте зобов’язання єдиного підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засновника юридичної компанії «Міллер» Масі Найєма.

Як зазначив Найєм, підозрюваний має з’являтися до слідчого та не порушувати визначених судом обмежень.

Раніше апеляційний суд вирішив, що підозрюваний має залишатися під вартою, бо це єдиний спосіб гарантувати його присутність на суді та безпеку потерпілої. Однак позиція суду кардинально змінилася.

На думку юриста, цілодобовий домашній арешт був би більш логічним рішенням, адже він обмежує пересування, але не порушує надмірно право на свободу. Найєм сподівається, що прокуратура подасть апеляцію, щоб це рішення переглянули.

Нагадаємо, у січні соцмережами поширилося відео, як група підлітків у Білій Церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. У поліції повідомили, що до них звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття.  Як повідомлялося, крім 16-річного хлопця, інші фігуранти справи про побиття дівчинки у Білій Церкві – неповнолітні та малолітні, тому їм підозри не оголосять. Як і їхнім батькам цього не зроблять, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність.

Юристи компанії «Міллер», яка представляє у цій справі потерпілу, нагадали, що тільки один фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності (16 років), тож лише йому оголосили підозру. Водночас до неповнолітніх (14-16 років) та малолітніх (до 14 років) можуть бути застосовані заходи виховного характеру.

Для цього проводять психологічні експертизи, після яких прокуратура визначить, які саме заходи запропонувати суду. Київський апеляційний суд 7 березня залишив у силі рішення попередньої інстанції й визнав правомірним утримання у СІЗО на час слідства 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки.

Читайте також:

Теги: дитина адвокат Біла Церква суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Товариство-правонаступник під час приватизації держпідприємства безпідставно оформило право власності на котельні
На Київщині повернуто у держвласність раніше приватизовані котельні
27 лютого, 08:35
Маринка — перша дівчинка в Україні з протезом вище коліна, яка здійснила спуск гірськолижною трасою
Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд
11 березня, 15:39
Державне бюро розслідувань підозрює генерала Горбенка у недбалому ставленні до військової служби
Провал оборони Харківщини. Суд відпустив генерала Горбенка під домашній арешт
27 лютого, 21:08
Замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва працюватимуть три нові суди
Депутат пояснив, коли в Україні запрацюють спеціалізовані окружні адмінсуди
27 лютого, 20:14
Головні новини ночі проти 6 березня
Росіяни атакували українські міста: головне за ніч
6 березня, 05:43
Трамп наїхав на юрфірму з Вашингтону, яка є найбільшим захисником України у судах з Росією
Трамп наїхав на юрфірму з Вашингтону, яка є найбільшим захисником України у судах з Росією
9 березня, 11:24
79-річний Дутерте оскаржив своє затримання за ордером Міжнародного кримінального суду
Експрезидент Філіппін оскаржив своє затримання, але все ж таки полетів до Гааги
12 березня, 13:31
Пошуки дитини проходили у селищі Чернівці Могилів-Подільського району
У Вінницькій області пес допоміг загубленій дитині
12 березня, 11:10
Експрезидент Грузії відбуває шестирічний термін
Саакашвілі засуджено до девʼяти років ув’язнення за розтрату бюджетних коштів
12 березня, 08:50

Новини

Побиття дівчинки в Білій Церкві: суд відпустив підозрюваного
Побиття дівчинки в Білій Церкві: суд відпустив підозрюваного
У Києві відновила роботу станція метро, яка зачинялася через підозрілу знахідку (оновлено)
У Києві відновила роботу станція метро, яка зачинялася через підозрілу знахідку (оновлено)
В Україні з’явився перший інтерактивний Музей математики
В Україні з’явився перший інтерактивний Музей математики
Фонд держмайна отримав 1,2 млрд грн від ТРЦ Ocean Plaza
Фонд держмайна отримав 1,2 млрд грн від ТРЦ Ocean Plaza
На Меморіалі вічної слави у Києві з'явилося важливе виправлення
На Меморіалі вічної слави у Києві з'явилося важливе виправлення
Права за гроші: викрито корупційну схему в одному зі столичних сервісніх центрів МВС
Права за гроші: викрито корупційну схему в одному зі столичних сервісніх центрів МВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
35K
Канада скасовує поїздки до США: те саме роблять ще дві країни Європи
18K
У мережі набирає популярності відео розваг доньки Суркіса з її чоловіком
15K
Українські військові розповіли про відступ із Суджі – The New York Times
13K
Прем'єр Індії емоційно звернувся до Зеленського

Новини

Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Сьогодні, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua