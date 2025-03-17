Побиття дівчинки в Білій Церкві: суд відпустив підозрюваного

Слідчі повідомили хлопцю про підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану

Підозрюваний має з’являтися до слідчого та не порушувати визначених судом обмежень

Суд відпустив під особисте зобов’язання єдиного підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в Білій Церкві Київської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засновника юридичної компанії «Міллер» Масі Найєма.

Як зазначив Найєм, підозрюваний має з’являтися до слідчого та не порушувати визначених судом обмежень.

Раніше апеляційний суд вирішив, що підозрюваний має залишатися під вартою, бо це єдиний спосіб гарантувати його присутність на суді та безпеку потерпілої. Однак позиція суду кардинально змінилася.

На думку юриста, цілодобовий домашній арешт був би більш логічним рішенням, адже він обмежує пересування, але не порушує надмірно право на свободу. Найєм сподівається, що прокуратура подасть апеляцію, щоб це рішення переглянули.

Нагадаємо, у січні соцмережами поширилося відео, як група підлітків у Білій Церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. У поліції повідомили, що до них звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття. Як повідомлялося, крім 16-річного хлопця, інші фігуранти справи про побиття дівчинки у Білій Церкві – неповнолітні та малолітні, тому їм підозри не оголосять. Як і їхнім батькам цього не зроблять, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність.

Юристи компанії «Міллер», яка представляє у цій справі потерпілу, нагадали, що тільки один фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності (16 років), тож лише йому оголосили підозру. Водночас до неповнолітніх (14-16 років) та малолітніх (до 14 років) можуть бути застосовані заходи виховного характеру.

Для цього проводять психологічні експертизи, після яких прокуратура визначить, які саме заходи запропонувати суду. Київський апеляційний суд 7 березня залишив у силі рішення попередньої інстанції й визнав правомірним утримання у СІЗО на час слідства 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки.