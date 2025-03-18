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Суд відпустив з-під домашнього арешту скандального діяча УПЦ МП

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Суд відпустив з-під домашнього арешту скандального діяча УПЦ МП
Феодосій (Денис Снігірьов) має вже декілька підозр від СБУ
фото: Facebook / Черкаська єпархія УПЦ

Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу було відхиллено

У Черкасах суд відпустив з-під домашнього арешту митрополита УПЦ МП Феодосія, якого обвинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні збройної агресії рф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Соснівський районний суд Черкас.

Прокурор клопотав щодо продовження обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час. Проте суд відхилив клопотання і натомість наклав на церковника особисте зобов’язання. Отже, настоятель Черкаської єпархії УПЦ МП повинен:

  • прибувати за кожною вимогою до суду;
  • повідомляти суд про зміну свого місця проживання, роботи та зміну контактного номеру телефону;
  • утримуватись від спілкування зі свідками;
  • продовжити зберігання у відповідних органів державної влади паспорта для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України.

У разі невиконання цих обовʼязків митрополиту загрожує зміна запобіжного заходу на більш суворий із накладенням штрафу.

Як пояснили представники суду, запобіжний захід діячові УПЦ МП був пом’якшений, оскільки ризики зменшилися, а сам Феодосій не порушував обов’язків, покладених на нього під час домашнього арешту, не ухилявся і не переховувався від суду.

Після розгляду клопотання прокурора судове засідання відклали до 25 березня – через погіршення самопочуття церковника.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію (Денису Снігірьову) за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У квітні того самого року СБУ оголосила йому повторну підозру – за частинами 2 і 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Феодосій (Снігірьов) за рішенням суду перебував під домашнім арештом, запобіжний захід йому кілька разів був продовжений.

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Теги: священник Московська церква в Україні суд Черкаси Україна

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