Чи можна обізвати депутата мародером? Апеляційний суд ухвалив несподіване рішення

Політик намагався довести, що слово «мародер» та інші звороти не можна використовувати щодо нього

Народний депутат Олександр Горобець програв позов щодо захисту своєї честі й гідності громадській активістці Ірині Федорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на громадську ініціативу «Голка».

Горобець подав позов на початку 2023 року і вимагав спростувати інформацію, яку Федорів оприлюднила у блозі на «Українській правді». Йшлося про роль політиків регіону у привласненні земель Біличанського лісу.

Нардеп намагався довести, що слово «мародер» та інші звороти не можна використовувати щодо нього і його дій та вимагав моральну шкоду у розмірі 2 грн. Політик зробив лінгвістичну експертизу і виграв у Ірпінському суді в першій інстанції.

У рішенні Київського апеляційного суду йдеться, що Ірпінський міський суд помилково зробив висновок, що написана активісткою інформація не була оціночним судженням і зазначив, що розмір моральної шкоди, яку вимагає нардеп – 2 грн, свідчить про відсутність моральної шкоди.

«Суд вважає необґрунтованим висновки наведені експертами про відсутність в оприлюднених висловлюваннях маркерів суб’єктивності. Позовні вимоги Горобця Олександра до Федорів Ірини, товариства «УП Медіа» про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та її спростування, визнання висловлювання думки такою, що вжита в грубій, принизливій та непристойній формі, стягнення моральної шкоди – залишити без задоволення» – йдеться в рішенні Феміди.

Водночас з Горобця, якого представляла в суді депутатка Ірпінської міської ради Яна Горобець, буде стягнено майже 20 тис. грн на користь Ірини Федорів та медіа.

Нардеп Горобець програв позов щодо захисту своєї честі й гідності громадській активістці фото: «Голка»

Нагадаємо, що Біличанський ліс – це тисячі гектарів зелених легенів Києва, які долають наслідки чорнобильської катастрофи. У 2008 році кілька селищних рад вирішили протиправно роздати тут ділянки депутатам, їхнім родичам та підставним особам.

Раніше повідомлялося, що одинадцять депутатів Верховної Ради України в період з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день змогли оновити власний автопарк, придбавши престижні автомобілі на загальну суму в $1,3 млн. Депутат Олександр Горобець «засвітився» на свіжопридбаному Mercedes-Benz S560 у серпні минулого року. Сам він стверджував, що автомобіль належить його другу-рітейлеру. А насправді власником розкішної автівки, яку оцінюють у $70 тис., виявився водій, який давно працює з Горобцем.