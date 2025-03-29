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На Хмельниччині чоловік проігнорував три повістки: заявив, що у нього тиск

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Хмельниччині чоловік проігнорував три повістки: заявив, що у нього тиск
Громадянин тричі отримував повістки, але свідомо не з’явився до ТЦК
фото з відкритих джерел

Суд визнав, що чоловік навмисно ухилявся від обов’язку, і призначив три роки ув’язнення

У Старокостянтинові Хмельницької області чоловік, який тричі проігнорував повістки ТЦК, отримав реальний термін. Його засуджено до трьох років позбавлення волі за ухиляння від мобілізації. Як інформує «Главком», про це стало відомо з вироку суду.

Як встановило слідство, у серпні-вересні 2024 року громадянин тричі отримував повістки, але свідомо не з’явився до ТЦК. На суді він заперечував, стверджуючи, що має проблеми з тиском і не погоджується з висновком ВЛК про придатність.

Суд визнав, що чоловік навмисно ухилявся від обов’язку, і призначив три роки ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Оболонський районний суд скасував вирок 2004 року, за яким шістьох осіб засудили за умисне вбивство чоловіка, що насправді виявився живим.

Як відомо, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження.

До слова, на Львівщині оштрафували водія, який не виконав вимоги регулювальника і не зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання

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Теги: вирок повістка Хмельницкий ТЦК

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