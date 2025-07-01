Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно

Скаргу топпосадовця розглядатиме апеляційна палата антикорупційного суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила справу з розгляду скарги підозрюваного віцепрем’єр-міністра-міністра національної єдності Олексія Чернишова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані вебпорталу «Судова влада України».

Авторозподіл суддів відбувся сьогодні, 1 липня. Головуючим обрано суддю Олега Павлишина.

дані: вебпортал «Судова влада України»

Цей же служитель Феміди розглядає скаргу іншого підозрюваного у справі, колишнього підлеглого Чернишова, ексдержавного секретаря Мінрегіону Василя Володіна.

Нагадаємо, що 27 червня під час засідання з обрання міри запобіжного заходу Олексій Чернишов заявив про арешт своїх коштів на банківських рахунках (згідно з е-декларацією за 2024 рік, віцепрем’єр вказав понад 52 млн грн і 102 тис. євро, які лежали у банках).

Крім того, на тому ж судовому засіданні адвокати високопосадовця повідомили про арешт майна їхнього клієнта.

Як повідомляв «Главком», 27 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Йому призначено заставу у розмірі 120 млн грн. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила для віцепрем'єра заставу у розмірі 120,2 млн грн.

Національне антикорупційне бюро звинувачує топпосадовця у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю інших посадовців.

Сторона захисту міністра наполягала на необґрунтованості підозри. Адвокати Чернишова заявляли, що:

жоден із наказів, які фігурують у матеріалах справи, не скасовано;

державі не завдано жодних збитків, оскільки земельна ділянка залишалася у власності Мінрегіону;

ТОВ «Сітігазсервіс» не вело будівництво, оскільки все майно арештовано;

відсутній умисел з боку підозрюваного.

Захисник Чернишова також відкинув звинувачення правоохоронців про розробку злочинного плану восени 2021 року, аргументуючи це тим, що цією ділянкою де-факто користувалася «Агрофірма «Квіти України». Крім того, закріплення 11 гектарів на Тираспольській, 43 за ДП «Укркомунобслуговування» адвокат назвав виконанням рішення суду, додавши, що жодне підприємство зі структури Мінрегіону не має повноважень бути балансоутримувачем цієї земельної ділянки.