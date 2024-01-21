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Справа Мазепи. Правоохоронці повідомили про підозру 12 особам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Справа Мазепи. Правоохоронці повідомили про підозру 12 особам
Ігоря Мазепу підозрюють у можливому розкраданні стратегічних земель Київської ГЕС
фото: Forbes

Серед підозрюваних – один із керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області

Прокуратура повідомила про підозру 12 особам, імовірно причетними до розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС. Про це заявив процесуальний керівник у справі бізнесмена Ігоря Мазепи, прокурор Офісу Генпрокурора Євген Сльота в ефірі телемарафону.

За його словами, серед підозрюваних – один із керівників Головного управління Держгеокадастру в Київській області. Він перебуває під вартою. Перевіряється причетність інших посадових осіб до незаконного відведення ділянок на вказаній території.

Прокурор пояснив, що, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, правоохоронці мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він може втекти й ухилитися від кримінальної відповідальності.

«У слідчих було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що в кінці минулого року у цьому ж провадженні групі осіб було повідомлено про підозру. 6 з них було взято під варту, 1 особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний, 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України», – сказав Сльота.

Він уточнив, що підозрюваним інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр. Розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС.

На переконання Сльоти, жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає. Він зазначив, що розмір застави для підозрюваного не повинен дублювати розмір збитків.

«Зважаючи на те, що ці особи володіють значними фінансовими можливостями, а також набули внаслідок злочинної схеми численне рухоме та нерухоме майно, був визначений відповідний розмір застави. Суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення. Жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає, – наголосив прокурор.

Як повідомляв «Главком», 19 січня пізно ввечері Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн грн.

20 січня столичний суд відправив до СІЗО брата Мазепи Юрія. Водночас Феміда призначила йому 44,9 млн грн застави (прокуратура наполягала на заставі у 500 млн грн).

За версією правоохоронців, Ігор Мазепа підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС. Окрім засновника інвестиційної компанії, фігурантами є його брат та кілька інших спільників. Ідеться про земельну ділянку у Вишгородському районі (між селами Хотянівка та Лебедівка) площею понад 7 га вартістю понад 20 млн грн. Цю ділянку незаконно відчужено з державної власності та безоплатно передано у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з цих осіб були студентами столичних навчальних закладів, які за винагороду поставили підписи у документах.

У подальшому землі перепродавали великим забудовникам, а ті замість садів будували котеджні містечка. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, спритники отримували технічні паспорти з фіктивними даними.  

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Теги: Ігор Мазепа прокурор кримінал

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