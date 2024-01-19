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Справа Коболєва. Друзі поставили підозрюваного мультимільйонера у незручне становище

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Справа Коболєва. Друзі поставили підозрюваного мультимільйонера у незручне становище
До 6 березня екскерівнику «Нафтогазу» треба зібрати на судову заставу 229,2 млн грн
фото з відкритих джерел

Йдеться про десятки мільйонів гривень громадян, які підтримують Коболєва

У березні минулого року за колишнього керівника «Нафтогазу», обвинуваченого у привласненні коштів Андрія Коболєва було внесено 107 млн грн застави з призначених 229,2 млн грн. За словами його адвоката Олександра Лисака, із загальної суми 101,83 млн грн внесло ТОВ «Конкорд Консалтинг» (власник – український бізнесмен Ігор Мазепа), які тепер вимагають повернути, йдеться у статті «Главкома» «Друзі Коболєва передумали: вимагають повернути мільйони пожертв на заставу».

Компанія Ігоря Мазепи Concorde Capital писала листи і Коболєву, і антикорупційному суду з вимогами про повернення грошей. Імовірно, йшлося про 35,59 млн грн – саме на таку суму адвокати просили суд зменшити розмір застави.

Адвокати Коболєва зазначили, що внесені гроші не є власністю «Конкорд Консалтинг» – ці кошти на рахунок фірми донатили громадяни, які підтримують екскерівника «Нафтогазу». Тепер, за словами правозахисників, деякі з цих громадян вимагають повернення своїх грошей.

Під час розгляду Вищим антикорупційним судом клопотання адвоката щодо зміни запобіжного заходу колишньому керівнику «Нафтогазу», який відбувся 9 січня, прокурор розкритикувала пропозицію зменшити заставу. Доводом виступило самостійне ухвалення ТОВ «Конкорд Консалтинг» рішення бути заставодавцем обвинуваченого, що стосується й збору коштів на заставу.

Прокурор зазначила, що під час залучення коштів товариство повідомляло, що гроші можна буде повернути після закінчення розгляду справи або, за клопотанням цих же осіб, спрямувати до благодійного фонду. Сторона обвинувачення наголосила, що вимоги громадян до ТОВ «Конкорд Консалтинг» стосовно повернення грошей не є підставою для зменшення суми запобіжного заходу Коболєву.

Антикорупційний суд заявив, що будь-які договори цивільно-правового характеру, укладені між третіми особами та заставодавцем ТОВ «Конкорд Консалтинг» щодо внесення застави за Коболєва, не дають підстав для зміни запобіжного заходу. У судовій ухвалі сказано, що в рамках засідання «не встановлено підстав для зміни обвинуваченому запобіжного заходу шляхом зменшення суми застави».

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. У справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

Прокуратура клопоче про заставу бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію – 500 млн грн. 

«Ігоря Мазепу затримали по кримінальній справі, стосовно виділення земельних ділянок, загальною площею 2,4 га, які начебто були виділені з порушенням законодавства», – написала очільниця пресслужби Concorde Capital Анна Дьяконова.

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Теги: суд Андрій Коболєв Ігор Мазепа прокурор гроші

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