Суд обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі

Прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн гривень

Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесменові Ігорю Мазепі, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Його вирішили помістити під арешт. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

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Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого. Також йому передбачили можливість внесення застави у розмірі 349 млн грн.

Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн гривень.

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Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи, до якої причетний український бізнесмен, директор компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Їх помістили під арешт з можливістю застави.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

За даними ДБР, організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. затримали вчора, 18 січня спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон.