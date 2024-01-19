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Суд обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі
Прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн гривень
фото з відкритих джерел

Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесменові Ігорю Мазепі, який є директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Його вирішили помістити під арешт. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Згідно з рішенням суду, Мазепу помістять до слідчого ізолятора до 27 лютого. Також йому передбачили можливість внесення застави у розмірі 349 млн грн.

Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн гривень.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи, до якої причетний український бізнесмен, директор компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Їх помістили під арешт з можливістю застави.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. За даними співрозмовника видання, у справі проти Мазепи присутній російський слід, але деталі наразі невідомі.

За даними ДБР, організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. затримали вчора, 18 січня спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон.

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Теги: прокуратура суд Ігор Мазепа

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