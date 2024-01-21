Справа Мазепи. Стало відомо, у яких умовах перебуває бізнесмен та його брат у СІЗО

Слідство інкримінує підприємцю Мазепі, його брату і ще кільком ймовірним спільникам заволодіння 7 га на дамбі Київської ГЕС

У пресслужбі компанії Мазепи зауважили: «Адвокати кажуть, що умови нормальні». У братів двомісна камера

Підозрюваний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа (йому інкриміновано створення злочинної організації, незаконна приватизація державного майна і легалізація майна, одержаного злочинним шляхом; максимальна санкція – до 12 років тюрми) поки не вноситиме застави у розмірі 349 млн грн. Такий коментар «Главкому» надала пресслужба Concorde Capital.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У відповіді зазначено, що адвокати Мазепи готують апеляцію на ухвалу Печерського районного суду Києва від 19 січня. Для цього є п’ять днів.

Наразі Ігор Мазепа зі своїм братом Юрієм, який також фігурує у цій справі, перебувають у двомісній камері столичного слідчого ізолятора. На уточнююче запитання «Главкома», чи камера є платною і які там умови, у пресслужбі компанії Мазепи зауважили: «Адвокати кажуть, що умови нормальні».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляв «Главком», 19 січня пізно ввечері Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Згідно з рішенням суду, бізнесмен сідає в слідчий ізолятор. Водночас у нього є можливість вийти, сплативши 349 млн грн застави. Варто зауважити, що прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн грн.

20 січня столичний суд відправив до СІЗО брата Мазепи Юрія. Водночас Феміда призначила йому 44,9 млн грн застави (прокуратура наполягала на заставі у 500 млн грн).

За версією правоохоронців, Ігор Мазепа підозрюється у створенні злочинної організації та заволодінні землею дамби Київської ГЕС. Окрім засновника інвестиційної компанії, фігурантами є його брат та кілька інших спільників. Ідеться про земельну ділянку у Вишгородському районі (між селами Хотянівка та Лебедівка) площею понад 7 га вартістю понад 20 млн грн. Цю ділянку незаконно відчужено з державної власності та безоплатно передано у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Більшість з цих осіб були студентами столичних навчальних закладів, які за винагороду поставили підписи у документах.

У подальшому землі перепродавали великим забудовникам, а ті замість садів будували котеджні містечка. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, спритники отримували технічні паспорти з фіктивними даними.