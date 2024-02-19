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Суди закривають сім «справ Майдану» через закінчення терміну давності – Офіс генпрокурора

Катерина Іванова
glavcom.ua
Суди закривають сім «справ Майдану» через закінчення терміну давності – Офіс генпрокурора
Протягом 2023 року у справах Майдану було ухвалено 13 обвинувальних вироків, засуджено 18 осіб
фото: АР

За увесь час розслідування справ Майдану до суду скеровано обвинувальні акти щодо 468 осіб

Із 69 справ Майдану, які перебувають у зоні ризику через закінчення терміну давності, на сьогодні закрили сім. Про це повідомили під час брифінгу в Офісі генпрокурора, інформує Еспресо.

Як уточнив генпрокурор Андрій Костін, стосовно цих 69 справ складно робити прогнози, оскільки «закриття справи через термін давності – це закриття винятково з нереабілітуючих підстав. Тобто вони можуть бути закриті, лише якщо цього хоче обвинувачений».

«На сьогодні 7 справ закрито через термін давності, щодо 4 справ – їх ще розглядає суд. В інших справах такі клопотання не подані. Річ у тім, що чимало з тих, кого притягають до відповідальності у справах, які ми розглядаємо, є правоохоронцями. І закриття справ з нереабілітуючих підстав не дасть їм змоги надалі проходити службу в правоохоронних органах», – зазначив Костін. 

Утім, як додав генпрокурор, якщо обвинувачений відмовляється від закриття справ за термінами давності, суд має винести або обвинувальний, або виправдальний вирок. Але обвинувачений точно не понесе покарання, оскільки суд звільняє таку особу від покарання.

В Офісі генпрокурора також розповіли, що встановлено безпосередній вплив спецслужб РФ на представників української влади, зокрема правоохоронних органів та спецслужб. Так, за даними слідства, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ, у грудні 2013-го – лютому 2014-го 20 співробітників російської спецслужби трьома групами приїжджали в Україну та за допомогою працівників СБУ вели підривну інформаційну діяльність. 

Правозахисники акцентують, що протягом 2023 року у справах Майдану було ухвалено 13 обвинувальних вироків, засуджено 18 осіб. Одного з обвинувачених суд виправдав, решту засуджено до: довічного ув'язнення, 15 років позбавлення волі та 5 років позбавлення волі.

Загалом за увесь час розслідування справ Майдану скеровано до суду обвинувальні акти щодо 468 осіб, законної сили набули вироки щодо 63 осіб.

Нагадаємо, екскомандир та троє співробітників кримського «Беркута» отримали підозру.

За даними слідства, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у столиці.

Стало відомо, що новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами МВС під час розгону Майдану.

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Теги: Генпрокурор Небесна сотня (Євромайдан) прокурор розслідування вирок Андрій Костін

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