На столичній Шулявці горить багатоповерхівка, є загиблий (фото)
Загоряння сталось на 4 поверсі будівлі
Сьогодні ввечері, 20 березня, у Шевченківському районі Києва спалахнула багатоповерхівка. Наразі відомо про одну постраждалу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.
«О 19:15 виникла пожежа у житловому будинку на вул. Марії Капніст. Загоряння сталось на 4 поверсі з розповсюдженням полумʼя на 5 поверх та дах будинку», – повідомили в ДСНС.
За даними рятувальників, наразі проводиться евакуація мешканців та гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждала людина.
На місці працює 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також понад 40 рятувальників.
Згодом в службі повідомили що на місці пожежі було виявлено тіло людини. «Пожежу локалізовано, виявлено тіло людини. Ліквідація триває», – пояснили рятувальники.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва на Осокорках спалахнула сильна пожежа на відкритій місцевості біля озера Тягле.
Раніше повідомлялося, що 5 березня, на столичній Борщагівці виникла пожежа. Як повідомлялося, горів ринок шпалер.
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