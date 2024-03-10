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Суд у Москві покарав студента, який назвав мережу Wi-Fi «Слава Україні»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Суд у Москві покарав студента, який назвав мережу Wi-Fi «Слава Україні»
Студента визнали винним у «публічній демонстрації нацистської символіки»
фото з відкритих джерел

Гасло «Слава Україні!» у країні-агресорці відноситься до переліку «нацистських» 

Студент Московського державного університету назвав мережу Wi-Fi «Слава Україні!», за що отримав 10 діб арешту. Про це пише BBC.

Московський суд визнав студента винним у «публічній демонстрації нацистської символіки або символіки екстремістських організацій». Хлопця заарештували після того, як поліцейські побачили назву мережі – «Слава Україні!».

Згідно з судовими матеріалами, в його кімнаті в студентському гуртожитку був проведений обшук, в ході якого перевірили його комп’ютер та Wi-Fi роутер. Суд заявив, що хлопець використовував мережу для «просування гасла «Слава Україні!» для необмеженої кількості користувачів у зоні дії Wi-Fi».

Окрім того, у студента вирішили конфіскувати роутер, оскільки суд вирішив, що це «знаряддя вчинення правопорушення».

Варто нагадати, що російське Міністерство юстиції заборонило публічну демонстрацію символіки Організації українських націоналістів (ОУН), зокрема відтворення гасла «Слава Україні» та відповіді на нього – «Героям слава». Заборону пояснили тим, що ОУН внесли до переліку «нацистських». Таким чином, за «пропаганду або публічне демонстрування» символіки організації передбачено штраф до 2 тис руб (близько 855 грн) або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, що Державна дума РФ у середу, 31 січня, одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.

До слова, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни. У 2022 році Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. До «іноземних агентів» належать незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

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Теги: арешт Москва суд студенти

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