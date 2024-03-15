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Начальник Київського метро Брагінський написав заяву на звільнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Начальник Київського метро Брагінський написав заяву на звільнення
16 липня 2014 року київський міський голова Віталій Кличко призначив Віктора Брагінського начальником КП «Київський метрополітен»
фото з відкритих джерел

Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський

Сьогодні. 15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський написав заяву на звільнення», – йдеться у повідомленні КМДА.

Як зазначається, обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

16 липня 2014 року київський міський голова Віталій Кличко призначив Віктора Брагінського начальником КП «Київський метрополітен». Це комунальне підприємство віднесене до сфери управління КМДА. Керівника Київського метрополітену призначає київський міський голова за результатами конкурсу.

До відома, 14 березня  міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання своїх обовʼязків.

У четвер ввечері Bihus info випустив розслідування про розкрадання у столичному метро. У розслідуванні йдеться про маєтки, квартири, авто родичів і тих, хто так і не потрапив у декларацію Брагінського. Журналісти знайшли у деклараціях квартири, ділянки за Києвом та автівки записані за матір чиновника та його цивільну дружину. Проте на запитання журналістів, які були джерела доходів для купівлі цього майна, рідні Брагінського відповідати відмовилися.

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Теги: метро Київ

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