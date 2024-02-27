Чому в столиці під час тривоги зупиняється транспорт? Проблемою перейнявся парламент

Голова спецкомісії з перевірки київської влади озвучив перелік проблем столиці, які будуть вивчати депутати

Робота Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади торкнеться мостів та реакції громадського транспорту в столиці на повітряні тривоги. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова ТСК Віталій Безгін.

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«Ми не будемо бігати по бомбосховищах. Є, наприклад, ситуація з мостами, деякі з яких (не всі) безпосередньо перебувають на балансі міста. Відповідно треба вивчити питання, у якому вони реально стані, хто реально за це відповідальний, чи були кроки до уникнення чи вирішення питань з аварійними ситуаціями. Те саме щодо питань з укриттями чи того, як реагує міський громадський транспорт на повітряні тривоги», – зазначив Безгін.

Голова ТСК заявив, що має питання щодо зупинки транспорту по Києву під час повітряної тривоги – за його словами, «це має вигляд просто скидання відповідальності».

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«Не знаю, чиє це розпорядження чи вказівка – голови КМДА чи голови КМВА? Я хочу вивчити цей кейс, тому що, як на мене, це не зовсім правильний підхід до функціонування міста. Я ж не кажу, що відповідальним є і має бути винятково пан Кличко, це може будуть й інші персоналії», – підкреслив він.

Віталій Безгін розповів, що ТСК буде працювати пів року – на першому засіданні буде сформовано формат роботи комісії на цей термін, а також основні питання, на яких фокусуватимуться її члени.

Наземний громадський транспорт столиці зупиняється на час повітряної тривоги з 1 серпня 2022 року – відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що відповідне рішення ухвалено за рекомендаціями ДСНС.

Однак, в той час як трамваї та тролейбуси сумлінно зупиняються під час тривог, маршрутки продовжували їздити. Виявилося, що в договорах з перевізниками немає пункту про зупинку під час тривог:

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фото: Пасажири Києва/Facebook

Нагадаємо, Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану. До ТСК увійшли вісім представників від «Слуг народу»: Віталій Безгін, який був ініціатором створення комісії та очолив її, Олександр Аліксійчук, Ганна Бондар, Роман Грищук, Олександр Літвінов, Олександр Маріковський, Олена Мошенець та Олександр Савченко. Заступником голови став Роман Лозинський з «Голосу».

Як раніше повідомлялося, перевірка столичного мера Віталія Кличка почнеться з перевірки мостів та шляхопроводів Києва, які перебувають в аварійному стані і про що очільник міста багато разів говорив.