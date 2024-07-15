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Президентка Грузії оскаржить в Конституційному суді закон про «іноагентів»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Президентка Грузії оскаржить в Конституційному суді закон про «іноагентів»
Президентка Грузії вперше звертається із позовом до Конституційного суду
фото: з відкритих джерел

Позов стосується закону «Про прозорість іноземного впливу»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подає позов до Конституційного суду, щоб оскаржити закон про іноземних агентів («Про прозорість іноземного впливу») як неконституційний і вимагати його призупинення та скасування. Про це передає грузинський Перший канал із посиланням на заяву парламентського секретаря президентки Георгія Мсхіладзе.

«Президент Грузії вперше звертається із позовом до Конституційного суду Грузії. Позов стосується закону «Про прозорість іноземного впливу», так званого російського закону. Цим позовом президент вимагає призупинити дії зазначеного закону та його остаточного скасування», – заявив Мсхіладзе під час брифінгу.

У «Грузинській мрії» у відповідь на дії Зурабішвілі заявили, що вона «представляє радикальне угруповання, яке є ворогами і зрадниками країни, кероване чужою країною, іншою силою».

Мсхіладзе  зазначив, що закон про «іноагентів» є неконституційним і суперечить статті 78 Конституції Грузії, а також порушує низку прав, гарантованих Конституцією.

Як повідомлялося, парламент Грузії ухвалив закон про «іноагентів», який офіційно називається «Про прозорість іноземного впливу». Через чотири дні президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ, наголосивши, що він «повністю повторює дух російського закону», а його зміст є неконституційним. Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.

Згідно з документом, із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організації, які проводять інтереси іноземної сили.

Закон розкритикували США та європейські країни. Сполучені Штати вирішили відкласти на невизначений термін спільні військові навчання із Грузією Noble Partner через перегляд двосторонніх відносин.

Теги: Грузія суд

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