У Києві суд оштрафував модель OnlyFans на майже на 36 тис. грн за виробництво порно

Дівчина має сплатити на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 9 844, 64 грн

Дніпровський районний суд Києва розглядав справу уродженки Одещини, яка заробляла на платформі OnlyFans. Про це йдеться у тексті судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Слідство встановило, що обвинувачена виготовляла та продавала зображення та відеопродукцію порнографічного характеру.

Підсудна створила власний аккаунт за посиланням, у якому зареєструвалась під нікнеймом. У відповідності до правил конфіденційності та процесу верифікації платформи OnlyFans, дівчина здійснила реєстрацію сторінки за допомогою технології розпізнавання обличчя в реальному часі та подальшим порівнянням з надісланими фотозображеннями власних документів.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вона виготовила власні зображення та відеопродукцію порнографічного характеру для подальшого їх збуту через платформу OnlyFans.



Зазначається, що під час досудового розслідування слідчі провели оперативну закупівлю, під час якої правоохоронці домовилися з дівчиною про умови надсилання фото та відео.



Зокрема, оперативник перерахував на рахунок обвинуваченого 5110 грн, після чого отримав вісім фото та 11 відео. Суд встановив, що дівчина вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.301 КК України (виготовлення та збут порнографічної продукції).



Свою провину вона визнала. Суд обмежився штрафом у розмірі 35 700 грн. Також дівчина має сплатити процесуальні витрати на проведення експертиз у розмірі 9 844,64 грн.

У 2022 році українці були серед лідерів за переглядами порно.