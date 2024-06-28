Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА

В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад $5 млн

Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Сергія Медведчука та Тараса Козака вартістю $5 млн. Про це повідомила пресслужба бюро.

Як зазначається, в управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад $5 млн , кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.

Як вказали в АРМА, підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України.

У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.

Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Наразі усі четверо переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь РФ.

Наприкінці квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки у братів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Вони проходять у Львові та Львівській області за місцями реєстрації та власності осіб. У справі йдеться про можливий незаконний видобуток їхньою фірмою піску в кар’єрах на Львівщині. Про це пише Bihus.Info з посиланням на джерела у ДБР.

Читайте також: Сімдесятирічна мати депутата-втікача Козака стала крутою бізнес-вумен
Теги: ДБР АРМА Віктор Медведчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатором схеми поборів із військових слідство називає вже колишнього заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил
З фронту у тил... за гроші. Що розслідує ДБР?
16 червня, 12:12
Слідством встановлено, що Марченко упродовж 2014-2022 років переводила мільйонні суми на фінансування Росгвардії та МВС РФ
Справу проти Оксани Марченко щодо фінансування Росгвардії та МВС Росії передано до суду
28 травня, 19:15
Євген Борисов під час війни збагатився на понад 142 млн грн
Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави
30 травня, 18:04
Усова підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі
ДБР прийшло з обшуками до заступника голови КМДА Усова – джерела
4 червня, 17:43
Медведчук не полишає спроб поновив право займатися адвокатською діяльністю
Медведчук знову намагався поновити свідоцтво адвоката: суд ухвалив рішення
11 червня, 10:13
Слідство встановило, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років
Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру у держзраді
10 червня, 10:14
Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану
Офіцер Національної академії сухопутних військ отримав підозру
11 червня, 14:36
ДБР: Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення
Справи Майдану: ДБР з'ясувало, хто здійснив перші постріли у лютому 2014 року
19 червня, 15:40
Державне бюро розслідувань проводить обшук у помещканні нардера
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
25 червня, 10:01

Події в Україні

Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА
Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА
Нацгвардійці знищили ворожий Су-25 на Донеччині (відео)
Нацгвардійці знищили ворожий Су-25 на Донеччині (відео)
Бізнесмен Голик прокоментував обшуки, які відбулися в нього вдома
Бізнесмен Голик прокоментував обшуки, які відбулися в нього вдома
Готував прорив окупантів на Донеччині: затримано агента російського спецназу
Готував прорив окупантів на Донеччині: затримано агента російського спецназу
Херсонщина: під завалами знайдено жінку, яка загинула під час вечірнього обстрілу
Херсонщина: під завалами знайдено жінку, яка загинула під час вечірнього обстрілу
МАГАТЕ: біля ЗАЕС зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу (фото)
МАГАТЕ: біля ЗАЕС зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
6543
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
5248
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни
4783
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
4423
РФ завезла до заповідника «Асканія-Нова» сотні росіян: Нацспротив пояснив у чому небезпека
3592
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
3531
США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot

Новини

Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49
РФ не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку – ISW
Сьогодні, 07:10
Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві
Сьогодні, 05:00
У Монголії триває голосування на парламентських виборах
Сьогодні, 04:19

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua