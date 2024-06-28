Завод родичів Медведчука та Козака передано в управління АРМА

В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад $5 млн

Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Сергія Медведчука та Тараса Козака вартістю $5 млн. Про це повідомила пресслужба бюро.

Як зазначається, в управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад $5 млн , кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.

Як вказали в АРМА, підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України.

У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.

Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Наразі усі четверо переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь РФ.

Наприкінці квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки у братів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Вони проходять у Львові та Львівській області за місцями реєстрації та власності осіб. У справі йдеться про можливий незаконний видобуток їхньою фірмою піску в кар’єрах на Львівщині. Про це пише Bihus.Info з посиланням на джерела у ДБР.