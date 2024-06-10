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Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру у держзраді

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру у держзраді
Слідство встановило, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років
фото Служба безпеки України

Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Наразі усі четверо переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь РФ, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років
Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років
фото Служба безпеки України, Facebook

Мова йде про умисно виведені «в тінь» мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків, зазначає СБУ. 

За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни РФ проти нашої держави.

Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники.

«За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники «схеми» ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію», – повідомляє СБУ. 

Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації.

Ініційована Службою безпеки судово-економічна експертиза підтвердила факти нанесення державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано за ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення. 

Нагадємо, наприкінці квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки у братів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Вони проходять у Львові та Львівській області за місцями реєстрації та власності осіб. У справі йдеться про можливий незаконний видобуток їхньою фірмою піску в кар’єрах на Львівщині. Про це пише Bihus.Info з посиланням на джерела у ДБР.

Нагадаємо, на брата Медведчука і брата Козака свого часу записали багато різного бізнесу з величезною палітрою діяльності – будівництво, виробництво цегли, черепиці, бетонних розчинів, видобуток піску, гравію та глини. На «матрьошці» із їхніх юридичних осіб – станом на минулий рік було понад 40 тисяч кв.м. нерухомості, з десяток гектарів землі у власності, більше 40 га – в оренді, два десятки вантажних автомобілів і низка легкових.

Цікаво, що навесні 2021 року, після накладення санкцій на Медведчука й Козака, їхні брати вийшли із засновників «Експоненту». Їхнє місце зайняли Софія Козак – матір Тараса Козака, а також Анатолій Боровко, директор компанії і за сумісництвом – довірена особа Медведчука на виборах. Однак уже восени компанію «відкатили» назад на братів Козака й Медведчука.

Також повідомлялося, що на записах телефонних розмов Медведчука, зроблених українською спецслужбою після 2014 року, кум Путіна називає Тараса Козака «депутатом з його бригади», говорить, що той готовий отримати російський паспорт, якщо це потрібно буде для переоформлення родовища в окупованому Криму, а також згадує про участь Козака як своєї довіреної особи у всіх напрямках комерційної діяльності – від торгівлі окупованим вугіллям до переоформлення дизельної труби.

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Теги: Віктор Медведчук СБУ слідство фінансування розслідування Тарас Козак Богдан Козак

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