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Убивство в новорічну ніч: справу сина судді Аблова передано до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Убивство в новорічну ніч: справу сина судді Аблова передано до суду
Аблова підозрюють в умисному вбивстві, яке сталося новорічної ночі в готельному комплексі «Золотий Бугаз», у селі Грибівка Одеського району
фото з відкритих джерел

31 травня слідчий суддя Київського районного суду Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Обвинувальний акт щодо Івана Аблова, який є сином екссудді ліквідованого Окружного адмінсуду Києва Євгенія Аблова, скеровано до Овідіопольського районного суду Одеської області. Найближче судове засідання заплановано на 30 липня. Про це йдеться на сайті «Судова влада».

Зокрема, 31 травня слідчий суддя Київського районного суду Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави в 908 тис. грн. Іван Аблов вніс цю заставу і має низку обовʼязків, у тому числі носити електронний браслет.

Убивство в новорічну ніч: справу сина судді Аблова передано до суду фото 1
скріншот

Справа Івана Аблова

27-річного Івана Аблова підозрюють в умисному вбивстві, яке сталося новорічної ночі в готельному комплексі «Золотий Бугаз», у селі Грибівка Одеського району.

Повідомляється, що він посварився зі своїм знайомим, схопив ніж зі столу і близько 04:35 ранку в стані алкогольного сп'яніння завдав один удар у грудну клітку свого знайомого. Від отриманих травм той помер на місці. Після цього Аблов зник із місця злочину.

Кримінальне провадження відкрили 1 січня, а 4-го – Аблову повідомили про підозру в умисному вбивстві.

У постанові було сказано, що місце перебування Івана Аблова невідоме, тому підозру щодо сина вручили його батькові.

Івана Аблова за клопотанням слідчого ухвалили затримати, оскільки він потенційно може вплинути на свідків, а також приховати або знищити ще не виявлені докази злочину. Зазначається, що всіх свідків ще не опитано.

15 січня 2024 року Аблов сам прийшов і здався поліції. Того самого дня суд відправив його під варту без права внесення застави.

Що відомо про батьків Івана Аблова

Батько Івана Аблова – суддя розформованого Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, пов'язаний зі скандальним суддею Павлом Вовком.

Євген Аблов
Євген Аблов
фото з відкритих джерел

Юлія Аблова, мати Івана, теж суддя – Комінтернівського райсуду Одеської області.

Сам Іван Аблов здобув юридичну освіту в Одесі, створив власну фірму «Аблов та партнери». 13 серпня 2021 року Іван влаштувався на посаду начальника відділу роботи з приватним сектором управління водозбуту «Інфоксводоканалу».

Як повідомляв «Главком», у квітні 2022 року суддя Євгеній Аблов залишив без розгляду позов президента-втікача Віктора Януковича. Ексоочільник країни добивався скасування рішення Верховної Ради про позбавлення його звання президента у 2015 році.

Існує версія, що судді ОАСК навмисно «маринували» справи Януковича, очікуючи на розвиток подій на фронті. Як розповів в інтерв’ю Гордону колишній начальник управлінь Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях генерал-майор запасу Олександр Петрулевич, суд мав ухвалити рішення щодо Януковича одразу після того, як росіяни взяли би Київ.

Також Аблов відомий низкою скандальних судових рішень. Так, у грудні 2013 року він зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, у 2017 – визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину міністра внутрішніх справ уникнути покарання. У 2018-му – поновив на посаді ректорку медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

8 квітня 2019 року палата Вищої ради правосуддя звернулася з поданням про звільнення Євгенія Аблова. Напередодні на нього подали скаргу активісти «Автомайдану». Протягом восьми місяців суддя був відсторонений, але 10 грудня 2019 року ВРП дозволила йому повернутися на роботу.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). «За» проголосували 326 нардепів. Суд неодноразово відзначався скандальними рішеннями.

15 грудня 2022 року, у День працівників суду набрав чинності Закон України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду».

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Теги: суддя син суд вбивство

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