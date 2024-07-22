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Закликав приєднати Херсонщину до РФ: клірик УПЦ МП отримав підозру від СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Закликав приєднати Херсонщину до РФ: клірик УПЦ МП отримав підозру від СБУ
У липні 2022 року Шкіль разом з гауляйтером Сальдо взяв участь у прокремлівському «форумі»
фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Геннадія Шкіля – настоятеля храму УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ МП, який разом із гауляйтером Володимиром Сальдо закликав до «приєднання» Херсонщини до РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Геннадія Шкіля – настоятеля храму УПЦ МП у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини. З перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав збройну агресію РФ та захоплення частини території України», – йдеться у повідомленні.

У липні 2022 року Шкіль разом з гауляйтером Сальдо взяв участь у прокремлівському «форумі», що проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті. Під час заходу клірик виступив з промовою, де закликав до «приєднання» регіону до складу Росії.

Потім колаборант дав інтерв’ю російським пропагандистам з окупаційного ТРК «Таврія», в якому схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму РФ на Херсонщині.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

«Оскільки зловмисник переховується на лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи для притягнення колаборанта до відповідальності за злочини проти України», – зазначає СБУ.

Нагадаємо, що у травні цього року підозру від Служби безпеки отримав син Геннадія Шкіля – Назар Шкіль, який співпрацює з окупантами.

До слова, російського актора українського походження Віталія Гогунського не пустили до Грузії через те, що він палкий шанувальник Путіна. Чоловік народився в Україні, але будує кар'єру у Росії. Найбільше Віталій Гогунський відомий за роллю Кузі у серіалі «Універ». Про скандал, який трапився в аеропорту повідомляють грузинські ЗМІ.

Також народну артистку України Ружену Рубльову засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Теги: Володимир Сальдо СБУ підозра колабораціонізм Херсонщина церква Московська церква в Україні

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