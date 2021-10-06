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    На охороні транспортних об’єктів Києва розікрали 3,3 млн грн. Під підозрою посадовець «Київпастрансу»

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    Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області - На охороні транспортних об’єктів Києва розікрали 3,3 млн грн. Під підозрою посадовець «Київпастрансу»

    Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області

    Фото: ГУ СБУ в Києві та Київській області

    У справі проходить начальник служби безпеки та надзвичайних ситуацій комунального підприємства «Київпастранс» і керівник охоронної структури

    Правоохоронці повідомили про підозру начальнику служби безпеки та надзвичайних ситуацій комунального підприємства «Київпастранс» у службовій недбалості, що спричинило збитки у розмірі 3,3 млн грн, виділених на організацію охорони об’єктів критичної інфраструктури Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році КП «Київпастранс» уклало з переможцем тендеру – приватною охоронною компанією – договір про надання послуг з фізичної охорони об’єктів КП «Київпастранс», зокрема, станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також здійснення на них перепускного режиму професійними охоронцями за визначеними цілодобовими охоронними постами.

    У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства бюджетні кошти у сумі понад 4,1 млн грн.

    Однак досудовим розслідуванням встановлено, що обсяги та вартість охоронних послуг не відповідали заявленим у документах. Фірма не мала у штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договору та залучала до чергувань сторонніх осіб без відповідної кваліфікації. На окремих об’єктах охорона була відсутня взагалі.

    Вищевказані порушення залишилися поза увагою начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс», який безпосередньо мав перевірити обсяги наданих послуг.

    За висновками судової економічної експертизи, вказаними діями комунальному підприємству КМДА завдано збитків на суму 3,3 млн грн.

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    На охороні транспортних об’єктів Києва розікрали 3,3 млн грн. Під підозрою посадовець «Київпастрансу»
    На охороні транспортних об’єктів Києва розікрали 3,3 млн грн. Під підозрою посадовець «Київпастрансу»
    На охороні транспортних об’єктів Києва розікрали 3,3 млн грн. Під підозрою посадовець «Київпастрансу»

    Також, у липні 2021 року повідомлено про підозру керівнику вказаної охоронної структури за фактом привласнення вказаних коштів. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

    Викрито злочин прокурорами спільно з слідчими Святошинського управління поліції у Києві за оперативного супроводження Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

    Теги: прокуратура СБУ Київ кримінал Київпастранс
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    На охороні транспортних об’єктів Києва розікрали 3,3 млн грн. Під підозрою посадовець «Київпастрансу»