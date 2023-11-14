ДБР оголосило підозру банкіру, який розікрав понад 560 млн грн
Злочинна організація була створена ще у 2010 році
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який розікрав в інтересах власника понад 560 млн грн. Виведення коштів здійснювалось злочинною організацією, яку колишній власник установи створив у 2010 році.
За допомогою підозрюваного було вкрадено майже 560,5 млн грн. Колишній власник знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку. Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
Колишньому заступнику Голови правління банку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації). Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У ДБР додали, що власнику АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у межах розслідування кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Наразі накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Нагадаємо, чинному депутату Одеської обласної ради повідомили про підозру в розкраданні шести мільйонів гривень. Він уклав низку договорів на виконання робіт з облаштування вуличного освітлення в обхід тендерних процедур, куди зміг включити світильники вуличного освітлення за цінами, умисно завищеними у понад 6 разів.
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