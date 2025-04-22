СБУ викрила масштабне розкрадання на будівництві Подільського мосту

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА

СБУ та БЕБ встановили, що на будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

Повідомляється, що Служба безпеки та БЕБ задокументували нові факти розкрадань з бюджету міста Києва. За матеріалами справи, фігуранти привласнили щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через р. Дніпро.

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА фото: Служба безпеки України/Facebook

Як встановило розслідування, до організації «схеми» причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, ще до початку повномасштабної війни вони штучно завищили вартість будматеріалів під час зведення мосту, а отриману «різницю» розподілили між учасниками оборудки.

Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину фото: Служба безпеки України/Facebook

Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в шість разів «переплатили» за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу, зазначають правоохоронці.

«Щоб реалізувати «схему», її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток», – йдеться у повідомленні.

Комплексні заходи було проводено за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України фото: Служба безпеки України/Facebook

Як свідчать матеріали провадження, середня вартість сітки на ринку становила $110, а фігуранти придбали її по $610 за одиницю.

Повідомляється, що під час проведення слідчих дій було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами вчинення злочину.

Наразі колишньому та діючому керівникам комунального підприємства КМДА та їхньому спільнику – вже ексдиректору підрядної компанії – повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою).

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», який допустив переплату 3,5 млн грн за пісок та будівельну техніку під час будівництва Подільського мосту. За словами слідчих, йдеться про роботи із влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації, яка будує столичний Подільський міст. Правоохоронці встановили, що під час робіт витрати на оренду спецтехніки та обладнання була завищена на кілька десятків мільйонів гривень. У прокуратурі стверджують, що відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду цієї техніки та обладнання завищено понад 24 млн грн.