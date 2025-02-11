Експосадовці «Укроборонпрому» розікрали 107 млн грн на експорті зброї – СБУ

Для реалізації схеми її організатори залучали комерційну структуру із закордонною реєстрацією

Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому державному підприємстві концерну «Укроборонпром» протягом 2016-2019 років. Про це повідомили у Службі безпеки України та Національному антикорупційному бюро.

Там кажуть, що викрили чотирьох експосадовців оборонної компанії, які вкрали понад 107 млн грн державних коштів на експорті військової продукції.

За даними слідства, для реалізації схеми її організатори залучали комерційну структуру із закордонною реєстрацією. Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми.

Протягом 2016-2019 років держпідприємство сплатило компанії-нерезиденту понад €3,78 млн (еквівалент понад 107,2 млн грн) за нібито виконані роботи, які фактично не здійснювалися. Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та надалі ділилися між учасниками групи.

Хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України.

При цьому діяльність компанії залишалася тільки «на папері», а на її рахунки надходили бюджетні кошти з нашої держави нібито за реалізоване посередництво. Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вироки сімом посадовцям державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш», яка є структурним підрозділом державної компанії «Укроборонпром», у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Шістьох осіб, серед яких колишні та чинні керівники і посадовці «Укрінмашу», а також посадові особи іноземної компанії визнані винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до восьми років із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Нагадаємо, у жовтні цього року новим генеральним директором акціонерного товариства «Укроборонпром» став Олег Гуляк.

Раніше експрацівника «Укроборонпрому» було засуджено до 15 років позбавлення волі за держзраду.