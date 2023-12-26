Де в Україні розікрали найбільше коштів на відновлення: Держаудитслужба назвала місто

В результаті перевірки виявлено розкрадання коштів у сумі понад 21 млн грн

У 2022 та 2023 роках найбільше коштів від час відбудови розікрали у Гостомелі на Київщині. Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва повідомила в ефірі телемарафону, що йдеться про суму у понад 21 млн грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовиця розповіла, що впродовж 2023 року аудитори перевірили міста, які отримали гроші на відбудову.

«Виявлені факти вражають. Зловживання насправді дуже суттєві. Вони зафіксовані в актах контрольних заходів. Вся інформація передана до правоохоронних органів. Очікуємо на порушення кримінальних справ», – зазначила вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Басалаєвої, наслідками цих зловживань стало те, що понад 100 осель Гостомеля залишилися невідремонтованими.

«Є таунхауси місцевого забудовника, який, напевно, ввійшов у змову з місцевою владою та вирішив за бюджетні кошти відремонтувати собі ще, можливо, непродані таунхауси. Чому б ні? А люди, які потребують зараз відновлення житла, залишились без ремонтів», – заявила вона.

Голова Держаудитслужби додала, що не вдалося знайти будівельні матеріали, які КМВА передала як гуманітарну допомогу на суму понад 11 млн грн. Їх отримувало комунальне підприємство Гостомельської селищної ради.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації. Посадовці привласнювали державні кошти, виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів рашистів, зокрема, на відновлення інфраструктури.