Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова

Попри факти виведення сотень мільйонів на фіктивні фірми ексвіцемер Харкова Андрій Руденко залишається «недоторканним»

Харківська область – одна з найбільш «гарячих» точок на українській військовій карті. Після розпочатого в травні минулого року повторного наступу на півночі регіону і просування вглиб України до 10 км, російським окупантам вдалося створити і зміцнити плацдарм у районі села Дворічна, звідки вони можуть знову рушити на Куп'янськ. Тому одним із найважливіших пріоритетів залишається будівництво надійних фортифікацій. У грудні минулого року Кабмін повідомив про додаткове виділення на їх зведення в Харківській області 6 млрд грн. Про скандали, якими супроводжувався минулорічний етап будівництва напередодні атаки ворога, уже мало хто згадує – на радість, тих, хто зумів заробити на ньому шалені статки. Серед головних бенефіціарів «великого харківського будівництва» ЗМІ називають колишнього віцемера Харкова Андрія Руденка, близька до якого компанія-підрядник «Тех-Інком» опинилася в епіцентрі корупційної схеми на стратегічно важливому для держави напрямку. Діяльність Руденка і «Тех-Інком» розслідували БЕБ і Нацпол, але результатів досі немає.

Історія успіху 23-річної бізнесвумен

13 січня 2025 р. господарський суд Києва виніс, здавалося б, рутинний вердикт: відмовив маловідомій фізособі-підприємцю з Харківської області Ользі Саричевій у задоволенні позову до «Універсал банку» про стягнення з нього 107 тис. грн. Цю суму вона вимагала від банку як компенсацію «матеріальних збитків та моральних страждань, які полягають в глибоких переживаннях, в зв`язку з позбавлення можливості реалізації підприємницьких планів». Як з'ясувалося в суді, банк торік відмовився працювати з Саричевою, заблокувавши її рахунок після того, як клієнт перевів їй 20 млн грн. Але справа Саричевої виявилася верхівкою айсберга великої афери вартістю в сотні мільйонів гривень, відмитих на будівництві фортифікацій у Харківській області напередодні повторного наступу російських окупантів у травні минулого року, яке призвело до стиранням з лиця землі цілого міста на кордоні з РФ – Вовчанська.

Історія 23-річної Ольги Саричевої могла б зійти за кейс амбітної self-made woman з харківського передмістя. Але при ближчому розгляді вона не вразила досвідчених банкірів. Маловідома дівчина працювала адміністратором харківського ресторану мережі «Суші майстер». 13 січня 2024 р. вона відкрила свій бізнес і зареєструвалася як ФОП, щоправда, не у сфері громадського харчування, як логічно було б припустити, а в оптовій торгівлі деревиною та будматеріалами.

Вже 26 січня 2024 року Саричева відкрила рахунок в «Універсал Банку», а рівно за місяць на нього від харківського ТОВ «Тех-Iнком» як передоплата за будматеріали впали 20,45 млн грн – більше, ніж заробляє харківський «Суши майстер» за весь рік.

Уже наступного дня Саричева ініціювала дев’ять платежів як передоплату за будматеріали на користь маловідомого харківського ПП «Укрросконтрактбуд» на 9,68 млн грн. На цьому терпець банку увірвався – операції було заблоковано, а Саричеву попросили пояснити «феномен» її ділового підйому з нуля. Пояснення лише погіршили ситуацію. Саричева вказала, що багатомільйонні розрахунки за будівельні матеріали із покупцем та постачальником здійснено на умовах передоплати, сам товар фактично ще не виготовлений, у неї відсутній склад, «так як він не потрібен», вся діяльність – на попередніх оплатах, офісу та працівників не має, а сайт – у розробці.

Проаналізувавши всі дані, банк дійшов висновку, що діяльність її новоспеченого клієнта «спрямована на розкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів…». А самі контрагенти (передусім «Укрросконтрактбуд») виступають фігурантами у справах кримінального характеру в частині підозр у розкраданні бюджетних коштів. Крім цього, банк запідозрив Саричеву у тому, що вона «виступає «прокладкою» у вказаних розрахунках…, що може свідчити про штучне завищення вартості товару (якого фактично не існує)».

Через це Саричевій встановили «неприйнятно високий ризик» та розірвали з нею відносини. Довести в суді, що «Універсал Банк» був неправий у своїх висновках, Саричева так і не змогла.

Причина і слідство

21 березня 2024 року (коли рахунок Саричевої ще був заблокований) Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомило, що ним було викрито неназвану будівельну компанію на спробі розтрати бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.

«Підприємство неодноразово ставало переможцем тендерних торгів, проведених одним із департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Загалом компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн грн. Встановлено, що частину коштів, а саме 20,45 млн грн товариство перевело на рахунки фізичної особи-підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року. Згадувана особа фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто немає відношення до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих «конвертаційних центрів», – вказали в БЕБ. Додавши, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за цим фактом триває, та вживаються «подальші заходи щодо недопущення розтрати бюджетних коштів виділених для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області».

8 квітня 2024 року мер Харкова Ігор Терехов звільнив свого заступника з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрія Руденка. У ЗМІ одразу ж з'являється інформація, що звільнення пов'язане з тим самим розслідуванням БЕБ, і називають будівельну компанію, підозрювану в розтраті бюджетних коштів на підрядах на будівництво фортифікацій – ТОВ «Тех-Інком». Утім, далі скандал починає потроху затихати, аж поки 10 травня росіяни не розпочали новий масштабний наступ на Харківську область. Просування окупантів у перші дні відбувається стрімко, незважаючи на нібито повністю готові фортифікації.

8 квітня 2024 року мер Харкова Ігор Терехов звільнив свого заступника Андрія Руденка

Лише за кілька тижнів ЗСУ великими зусиллями вдається стабілізувати фронт, після чого починається «розбір польотів». У Верховній Раді створюється Тимчасова спеціальна комісія із вивчення ситуації зі зведення фортифікацій, а в ЗМІ виходять перші гучні розслідування. З них випливало, що з початку 2024 р. департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА без проведення тендерів уклав договори на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму понад 4,5 млрд грн. При цьому сотні мільйонів могли бути просто вкрадені, оскільки підряди на ці суми були злиті компаніям, оформленим на підставних осіб – малозабезпечених людей, які мали проблеми із законом, боржників банків, алкоголіків тощо. Зокрема 29 договорів на 545,7 млн грн у лютому-квітні 2024 р. було укладено з тим самим ТОВ «Тех-Інком».

У липні 2024 року ТСН оприлюднила розгорнуте розслідування «Росіяни просто переїхали через сітку: журналісти назвали імена тих, хто, ймовірно, вкрав мільярди на Харківщині». У ньому згадуються компанії, які отримували фортифікаційні підряди від департаменту ЖКГ і ПЕК Харківської облдержадміністрації, включно з «Тех-Інком».

Їхнім фактичним контролером був названий звільнений у квітні з харківської мерії Андрій Руденко, який, утім, зберіг свій вплив на процеси в регіоні, залишившись депутатом міськради. У цьому ж розслідуванні згадується Вікторія Письмак – фактична цивільна дружина Руденка і мати його дитини, яка, втім, заперечує спільне проживання з ексвіцемером. Письмак була названа менеджером бізнесів Руденка, на яку оформлялися частки в його ключових компаніях.

Красномовний факт. На початку лютого 2024 року Андрій Руденко почав користуватися автомобілем Toyota Land Cruiser 2020 року випуску, яка належала тій самій Вікторії Письмак. Після того, як Терехов «попросив» Руденка з влади, експосадовець офіційно викупив автівку Письмак. Якщо вірити поданій декларації, Руденко заплатив за машину 2 млн грн.

Розслідувачі встановили: Вікторія Письмак – фактична цивільна дружина Руденка і мати його дитини. Вона ж заперечила спільне проживання з ексвіцемером

Так було і з ТОВ «Тех-Інком»: до 25 березня 2024 року. Через чотири дні після повідомлення БЕБ про розслідування Вікторія Письмак вийшла із засновників цієї компанії, передавши свою частку (50%) директору «Тех-Інком», жителю Харкова Дмитру Бикову. Вихід власниці половини компанії, яка на момент продажу отримала від Харківської ОВА замовлень на будівництво фортифікацій майже на пів мільярда, за ідеєю, мав принести Письмак величезний куш. Але за фактом сума угоди виявилася символічною. Причина – у персоні покупця, який виявився зовсім не чужою людиною для Руденка.

Ще у 2023 році Биков потрапив в аварію за кермом Mitsubishi Outlander. Як з'ясувалося, машиною він керував за дорученням, а видав її йому не хто інший, як Андрій Руденко. Після цього в травні 2024 року Биков став офіційним власником злощасного Mitsubishi Outlander 2007 р. в. Можливо, він непублічний мільйонер і любитель автохламу? Навряд чи, враховуючи, що до березня 2024 р. у Бикова в принципі не було зареєстрованого бізнесу. А за даними сервісу Getcontact, його номер записано у користувачів як «Від Руденка Проектант», «Дмитро (від Руденка О.І.) Биков», «Дмитро Руденко» і «Дмитро Виконроб». Логічно, що до широкомасштабного нападу Росії на Україну «Тех-Інком» був одним з улюблених підрядників департаменту комунального господарства Харківської міськради та комунального підприємства «Харківські теплові мережі», які в мерії курував Руденко.

Мільйони в «конверті»

За словами високопоставленого джерела в правоохоронних органах Харківської області, діяльність Руденка, Приймак та їхньої компанії «Тех-Інком» розслідувала не тільки БЕБ, а й Національна поліція. За його даними, під час слідства з'ясувалося, що скандальний платіж у 20 млн грн на адресу новоствореної ФОП Ольги Саричевої, яка не мала ні товару, ні складу, був лише одним із купи фактів, які давали змогу підозрювати розкрадання десятків мільйонів гривень на будівництві фортифікацій.

«Тех-Інком» тільки у 2024 р. витратив понад 400 млн грн., отриманих здебільшого від Харківської ОДА. Майже половина цих коштів пішла фірмам, які мають стійку репутацію фіктивних, пов'язаних із конвертаційними центрами, а також безпосередньо структурам сім'ї Руденка», – говорить він.

Так, основними одержувачами грошей за договорами з «Тех-Інком» стали ТОВ «Буд-Техпром» (близько 100 млн грн), ФОП Драч Віталій Андрійович (70 млн грн), згадана ФОП Саричева (їй було перераховано 20 млн грн невеликими платежами протягом усього року, попри факап із банком), ТОВ «Контрактбудпостач» (12 млн грн), ПП «Вегамакс» (11 млн грн). Своєю чергою, їхніми основними контрагентами були ПП «Укрконтрактбуд» (до квітня 2024 року – ПП «Укрросконтрактбуд») і ТОВ «Трейд Контрол».

За словами джерела, «Контрактбудпостач», «Вегамакс», «Укрконтрактбуд», «Трейд Контрол» – це частина однієї групи, одного великого «конверта», який уже досить давно працює в Харкові й обзавівся міцним дахом на рівні місцевої влади. «До них же належать ФОПи, через яких транзитом проходили гроші, і «Буд-Техпром». Про те, що це підставні особи, свідчить те, що той же Драч, який нібито заробляє десятки мільйонів гривень, є власником скромної Chery Amulet 2007 р.в., з якого понад 10 років намагався стягнути борг за кредитом ОТП Банк, а номінальний власник ТОВ «Буд-Техпром» з обігом у 100 млн грн Дмитро Косотухін з 2017 р. виявився здатним сплачувати зі своєї зарплати аліменти в сумі лише 1 тис. грн на місяць», – говорить він.

За словами силовика, масштаб розкрадань за допомогою цих проводок можна оцінити на прикладі тієї самої ФОП Саричевої, яка отримала від «Тех-Інком» за будматеріали 20,45 млн грн і направила на їхню закупівлю 9,68 млн грн. Тобто більше половини коштів осіли на «прокладках», тобто могли бути переведені в готівку і вкрадені.

Компанії зі «списку Руденка», що стали фактичними субпідрядниками будівництва стратегічної лінії фортифікацій на Харківщині, справді неодноразово фігурували в кримінальних провадженнях як пов'язані з «конвертаційними центрами».

Так, у рамках кримінального провадження №12014220000000079 поліція розслідувала «незаконну діяльність із надання послуг підприємствам-контрагентам з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій», до якої були причетні «Укрросконтрактбуд» і «Вегамакс».

А в рамках кримінального провадження 42017220000000396 розслідували «протиправну схему щодо укладення фіктивних договорів з ознаками фіктивності та подальше обернення грошових коштів у готівку поза бухгалтерським обліком» за участю «Укрросконтрактбуду», названого компанією з ознаками фіктивності.

Усе в сім'ю

Масштабне виведення сотень мільйонів гривень у фіктивні структури підрядником Харківської ОВА стало не єдиним «червоним прапорцем», який виявили слідчі органи. «Тех-Інком» і пов'язані з ним сумнівні контрагенти платили за товари і послуги мільйони одній і тій самій харківській компанії – АТП 16329». За словами правоохоронця, здебільшого це була плата за транспортні послуги (АТП є одним із найбільших пасажирських автобусних і вантажних автомобільних перевізників Харкова). Але слідство також зафіксувало закупівлю контрагентами «Тех-Інкома» в АТП 16329 щебеню в значних обсягах і за явно завищеними цінами.

«Виявлена схема полягала в тому, що «Тех-Інком» замовляв щебінь у ФОП Драч Віталій Андрійович, а той закуповував його в АТП 16329. Навіщо компаніям, які і так працювали одна з одною, знадобилася «прокладка» у вигляді ФОПа – питання риторичне. У підсумку щебінь фракції 20-40 мм, який був потрібен для будівництва фортифікацій, «Тех-інком» закуповував у Драча за ціною 1,8-2 тис. грн за тонну, а Драч його ж купував у АТП 16329 по 1300-1500 грн/т. Це при тому, що цей же щебінь можна купити по 400 грн за тонну. Тільки на цьому державі було завдано збитків в особливо великих розмірах», - говорить джерело.

АТП 16329 – це компанія, з якою безпосередньо пов'язана сім'я Андрія Руденка. 85% пакет акцій цього автотранспортного підприємства належить ТОВ «Авто-Ові», в якому 20% володіє його мати Інна Опанасівна Руденко, 15% – колишня дружина Інна Михайлівна Руденко, а директором працює згадана Вікторія Письмак. Вона також керує і згаданим АТП.

За словами джерела в правоохоронних органах Харківської області, масив зібраних доказів у рамках розслідування кримінального провадження №42024220000000161 від 08.08.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України (за фактом привласнення грошових коштів в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб під час виконання договорів підряду щодо будівництва фортифікаційних споруд на загальну суму 545 719 106 грн) цілком міг дозволити пред'явити підозру в скоєнні злочинів як Вікторії Письмак, так і Андрію Руденку. «Слідство, скажімо так, уже виходило на цю дистанцію», – каже він. Однак колишнього віцемера рятувало втручання «згори». Джерело не уточнило, хто саме втрутився, але натякнуло: відповіді можуть знати «в Києві на вул. Різницькій». А там, як відомо, розташований Офіс Генерального прокурора.

Так сталос, що в Андрія Руденка тут є «своя людина». Зятем ексвіцемера Харкова (чоловіком доньки Руденка Світлани) є Олег Гладких – колишній прокурор Фрунзенського району Харкова, а зараз – заступник начальника управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора.

Тим часом у Києві готується суд над колишнім командувачем Сил територіальної оборони генералом Юрієм Галушкіним, колишнім командиром 125-ї окремої бригади територіальної оборони генералом Артуром Горбенком і командиром батальйону 415-го стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковником Іллею Лапіним.

Усіх їх затримали в січні за підозрою в недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківської області в травні 2024 року. Цей арешт уже викликав хвилю обурення з боку військових, які вважають підозри необґрунтованими, і кажуть про катастрофічну нестачу бійців та неготовність укріплень на Харківщині. Тим часом «тилові щури», які поклали в кишені сотні мільйонів на будівництві фортифікацій, залишаються непомітними для правоохоронців.

Інна Михайлівська, для «Главкома»