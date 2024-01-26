Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників

В ході подальшого розслідування поліцейські отримали докази причетності до даного злочину ще двох директорок підприємства, яким також повідомили про підозру

Злочинна група впродовж чотирьох років реалізовувала план щодо заволодіння грантовими коштами

Співробітники Управління стратегічних розслідуваня Нацполіції на Одещині викрили розкрадання понад 8 мільйонів гривень грантових коштів, наданих Румунією на управлінські послуги. Про це повідомляє пресслужба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

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За інформацію правоохоронних органів, ці кошти були виділені Україні Румунією на управлінські послуги та мали надаватися в рамках спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу у місті Ізмаїл. У жовтні минулого року слідчі повідомили про підозру директору одного з комунальних підприємств Ізмаїльської міської ради – менеджеру проєкту.

«Він розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами. Для цього використав комерційну структуру, яку сам і заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі», – повідомляють у Нацполіції.

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Правоохоронці зазначають, що саме ця структура в ході реалізації міжнародної програми повинна була надавати управлінські послуги – координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану по управлінню ризиками.

«Починаючи з 2019 року, підконтрольні фігуранту особи складали неправдиві акти про нібито надані послуги по управлінню державним проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер проєкту від органів місцевої влади, затверджував фіктивні документи. За такою схемою на рахунки комерційної структуру було перераховано понад 8 000 000 гривень», – акцентують у Нацполіції.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Стало відомо, що НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго». Слідство з'ясувало, що у 2022 році ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн гривень. Попри заборгованість компанії перед суспільством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж.

Повідомляється, що ексдепутати ОПЗЖ вкрали 32 баржі торговельного флоту України. Зловмисники переправляли судна до Близького Сходу, де їх розібрали та виготовляли з них баржі більшої вантажності, які у потім фігуранти використовували у комерційних цілях.