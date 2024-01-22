Суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича

Суд задовольнив клопотання прокуратури та вирішив арештувати Гринкевича з можливістю застави в 500 млн гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії. Його триматимуть під вартою до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 млн гривень. Про це повідомляє «Суспільне».

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Прокури просили тримання під вартою через ризик того, що Гринкевич може вплинути на свідків або, скориставшись підробними документами, виїхати за кордон чи продовжуватиме вчиняти правопорушення. Просили заставу у розмірі 500 001 528 грн.

Сторона захисту заявила, що буде подавати апеляцію. Щодо застави, за словами адвоката, внести вказану суму підозрюваний також не має можливості, адже всі його рахунки заблоковані.

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Сам Гринкевич заявив, що заставу у вказаному адвокатами розмірі вносити не буде. Справу він назвав замовною та повідомив, що в Одесі перебував з робочими справами і планував повернутися в Київ. Про те, що його розшукують він дізнався начебто кілька днів тому.

Нагадаємо, сина бізнесмена Гринкевича було затримано в Одесі.

Стало відомо, що Офіс Генпрокурора вимагатиме арешту для Романа Гринкевича із заставою у 500 млн грн.