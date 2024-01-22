Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича
Правоохоронці затримали Романа Гринкевича сьогодні вранці в Одесі
фото: Facebook / Yan Dobronosov

Суд задовольнив клопотання прокуратури та вирішив арештувати Гринкевича з можливістю застави в 500 млн гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії. Його триматимуть під вартою до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 млн гривень. Про це повідомляє «Суспільне».

Прокури просили тримання під вартою через ризик того, що Гринкевич може вплинути на свідків або, скориставшись підробними документами, виїхати за кордон чи продовжуватиме вчиняти правопорушення. Просили заставу у розмірі 500 001 528 грн. 

Сторона захисту заявила, що буде подавати апеляцію. Щодо застави, за словами адвоката, внести вказану суму підозрюваний також не має можливості, адже всі його рахунки заблоковані.

Сам Гринкевич заявив, що заставу у вказаному адвокатами розмірі вносити не буде. Справу він назвав замовною та повідомив, що в Одесі перебував з робочими справами і планував повернутися в Київ. Про те, що його розшукують він дізнався начебто кілька днів тому.

Нагадаємо, сина бізнесмена Гринкевича було затримано в Одесі.

Стало відомо, що Офіс Генпрокурора вимагатиме арешту для Романа Гринкевича із заставою у 500 млн грн.

Читайте також:

Теги: Міноборони арешт прокурор кордон Гринкевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

АРМА планує перевести на «промислові колії» конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності та управителів й успішно реалізувати закордонні арештовані активи – яхта Медведчука буде лотом №1
АРМА зможе управляти обліковими записами YouTube, персонажами комп’ютерних ігор і землею у метавсесвіті
29 грудня, 2023, 08:50
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов
Буданов прокоментував чутки про можливу загибель Герасимова в Криму
5 сiчня, 22:15
Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій
Одіозний митрополит УПЦ МП досі публічно молиться за патріарха Кирила (відео)
8 сiчня, 00:20
Глава Міноборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову із міністром оборони України Рустемом Умеровим
Пентагон назвав дату наступного «Рамштайну»
16 сiчня, 19:49
Льовочкін, Резніков, Суркіс та Стефанчук на відкритті меморіалу Кравчуку
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
10 сiчня, 09:34
На кордоні посилилися перевірки документів у чоловіків
Прикордонники відповіли, чому вимагають у чоловіків довідки з ТЦК
14 сiчня, 10:20
За словами Путіна, ті, хто колись поїхав з різних міркувань, вже повернулись або планують
Путін заявив, що росіяни повертаються додому з Європи через туалети
16 сiчня, 20:38
Заступник Міністра оборони полковник Віталій Половенко позапланово перевірив продуктові склади деяких військових частин
Міноборони провело позапланову перевірку продуктових складів військових частин
19 сiчня, 14:48
Європі буде складно утримати Україну в боротьбі, якщо американська допомога вичерпається
Захід збільшує виробництво снарядів: чи вистачить їх, щоб озброїти Україну
20 сiчня, 21:17

Події в Україні

Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)
Перші хвилини рятувальної операції після обстрілу Харкова (відео)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Множинне громадянство: як сплачувати податки та проходити військову службу
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
17K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
14K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9875
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3765
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua