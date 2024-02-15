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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Те, що зараз відбувається у війні дуже нагадує події на Майдані

glavcom.ua
«Можливо ті критичні події, які мають наступити в найближчі дні – струснуть нас знову»
фото: Depositphotos

«Критична ситуація струснула всіх по всій країні. Всі вийшли зі млявого сну і «нової стабільності»

10 років назад у ці дні Майдан рухався до своєї кульмінації, але настрій у нас був далеко непереможний. Протест зайшов у глухий кут. Ми не могли перемогти беркут і внутрішні війська – вони не могли перемогти нас. Ми виснажувались і нас ставало все менше і менше. В окремі дні загальна кількість людей на Майдані не перевищувала 7 тисяч. Опозиція вела безуспішні переговори. Ресурси закінчувались і підтримувати харчування та побут Майдану ставало все важче.

Тоді був розроблений план про вихід з кризи через конституційну реформу. Ідея полягала в тому, щоб повернути повноваження до конституції 2004 року, і обрізати можливості Януковича. Окремим пунктом була реформа міліції. Але переговори буксували. Було ухвалено рішення взяти в облогу парламент і примусити проголосувати реформу. Ми зібрались і вирушили. Я досі пам'ятаю, як оглянувся і побачив, що нас дуже мало. А коли ми побачили скільки тітушок – зрозуміли, що це пастка.

Через годину – дві 18 лютого нас просто розгромили. Ми відступали всіма можливими шляхами. Я дивився як беркут стрибає і танцює від щастя. На Майдані панував відчай. ВВ і Беркут захопили Жовтневий, Народний дім, верхні барикади Інститутській. Янукович висунув ультиматум до 18:00 залишити Майдан. Ситуація була жахлива, всі були морально подавлені. Я сказав своїм готуватись до довгого протистояння. Логіка була така, якщо нас видавлять з Майдану – робити барикади на Михайлівській. Ввечері почався штурм Будинку Профспілок. Ми відбивались як могли.

Ця критична ситуація струснула всіх по всій країні. Всі вийшли зі млявого сну і «нової стабільності». Люди почали захоплювати арсенали і вирушати на Київ. Зранку прибули нові сотні, а до обіду вже сталось те, що сталось. Ми заплатили дорогу ціну – але перемогли.

Все це дуже і дуже схоже на те, що відбувається зараз. Ситуація трохи стабілізувалась. Орки атакують, ЗСУ відбивають. Настрій гнітючий. І є звикання до цієї ситуації. Але як і на Майдані, прорив може статись зовсім несподівано. Можливо ті критичні події, які мають наступити найближчими днями – струснуть нас знову. І ми як і 19 лютого 2014, і 24 лютого 2022, так і зараз знову мобілізуємо весь свій потенціал і вирівняємо ситуацію. Хочеться в це дуже вірити.

На завершення – в орків все теж дуже і дуже погано. І надлом у них може статись так само як і в нас. Наступного тижня розповім про це більше.

А зараз маємо триматись. Триматись зі всіх сил.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія Революція Гідності війна Україна

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Віктор Андрусів

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