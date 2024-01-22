Роман Гринкевич прибув до суду (відео)

Офіс Генпрокурора вимагатиме арешту для Романа Гринкевича із заставою у 500 млн грн

Печерський районний суд Києва розпочав засідання, на якому мають обрати запобіжний захід сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роману Гринкевичу. Він – п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

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Раніше Печерський районний суд Києва просять обрати затриманому сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Роману, фігуранту справи про постачання для ЗСУ неякісного одягу на мільярд гривень, запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

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Зокрема, прокурор Офісу генпрокурора вніс на розгляд до столичного суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 млн грн.

Як раніше повідомлялося, затримання Романа Гринкевича сталося сьогодні в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів.

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.